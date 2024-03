Am Montagnachmittag um kurz vor 14 Uhr hat es an der Kreuzung zwischen Möhringen und Hattingen auf der Bundesstraße 311 einen Verkehrsunfall gegeben.

Ein 60-jähriger VW-Fahrer war gegen von Möhringen in Richtung B311 unterwegs, um diese in Richtung Hattingen zu queren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 25-jährigen VW-Fahrers, welcher auf der B311 von Tuttlingen in Richtung Immendingen unterwegs war.

Auf der Kreuzung kam es zum heftigen Zusammenstoß, bei dem sich beide Fahrer verletzten. Der 25-Jährige trug schwere Verletzungen davon und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum.

Der 60-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 60.000 Euro. Im Einsatz waren sieben Fahrzeugen und insgesamt rund 30 Einsatzkräften.