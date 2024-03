Ehrung für touristische Kooperationen

Seit Jahren arbeiten die Donaubergland GmbH und die heimische Gastronomie projektbezogen zusammen. Gemeinsames Ziel ist die Förderung und Unterstützung der heimischen Gastronomie- und Hotelbetriebe. Auf der diesjährigen Intergastra in Stuttgart, der Leitmesse für Gastronomie und Hotellerie in Deutschland, wurden solche Regionalinitiativen nun durch das Ministerium Ländlicher Raum Baden-Württemberg und den Branchenverband Dehoga entsprechend gewürdigt, wie einer Pressemeldung zu entnehmen ist.

„Tourismus geht nicht ohne gute Gastronomie“, wird Donaubergland-Geschäftsführer Walter Knittel in der Mitteilung zitiert. „Aber gute Gastronomie kann auf Dauer nicht existieren ohne Tourismus, also ohne Ausflugs- und Urlaubsgäste aus der Region und von außen. Wir alle wollen gute Gastronomie bei uns.“

Das sieht auch der Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbandes Dieter Marquardt vom Gasthaus Rose auf dem Rußberg gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus der Gastronomie so. „Gerade in schwierigen Zeiten und unter den aktuell herausfordernden Zeiten ist die enge Zusammenarbeit und der Schulterschluss für uns enorm wichtig und hilfreich“, so so Marquardt.

Mit der Kampagne „EhrenGastHaus“ während der Corona-Pandemie hatte die Donaubergland GmbH eine unerwartet hohe Solidaritätswelle bei der einheimischen Bevölkerung und bei Firmen in der Region zur Unterstützung der Gastronomie auf den Weg bringen können, teilt die GmbH mit. Auch habe die Entwicklung der neuen E-Bike-Touren im Donaubergland als ausgewiesene „Genuss-Touren“, von der „Maultaschen-Tour“ bis zur „Rostbraten-Runde“, im Sommer 2023 große Beachtung gefunden. „Wir freuen uns über diese landesweite Auszeichnung in Form dieser Urkunde“, sind sich Marquardt und Knittel einig. Für beide „kann das aber nur Ansporn für weiteren gemeinsame Projekte sein. Und da kommt noch mehr“, kündigen sie an.

