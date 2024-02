Tuttlingen

Ehrenamtliche Sprach- und Kulturdolmetscher gesucht

Tuttlingen

Sprach- und Kulturdolmetscherinnen und -dolmetscher sind Ehrenamtliche, die dabei helfen sprachliche Hürden in öffentlichen Einrichtungen zu überwinden. So unterstützen sie Menschen mit geringen Deutschkenntnissen bei Gesprächen in Behörden, Beratungsstellen, Schulen sowie Kindergärten und sorgen so dafür, dass bestehende Termine und Unterstützungsangebote wahrgenommen und Missverständnisse vermieden werden können.