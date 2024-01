Juhu, das Januar-Gehalt ist da! Selten hat dieser Zahlungseingang größere Glücksgefühle ausgelöst wie in diesem Monat. Gezeiten-Forscher hatten schon bei mir angefragt - fasziniert von dem Phänomen einer immer stärker werdenden Ebbe, die einfach nicht mehr verschwinden wollte.

Und wer ist schuld an der ganzen Misere? Kein anderer als Edeka! Warum nur musste der Einkaufsmarkt in den vergangenen Wochen jede normal geplante Einkaufstour so ausarten lassen? Duschgel für einen Euro, reduziertes Waschpulver, Kerzen, die es fast für umsonst gab - und schon war der Einkaufswagen voll und der Geldbeutel um ein Vielfaches leichter.

Gut nur, dass der Markt nun endlich schließt und abgerissen wird. Für ein weiteres Regalbrett, um noch mehr Barilla-Nudeln stapeln zu können, ist nun wirklich kein Platz mehr im Haus. Es war schließlich schon schwierig genug, auch noch die acht Flaschen Ahornsirup im Vorratsschrank unterzubekommen, weil der mit 20 Packungen Müsli, Haferflocken und 15 Dosen passierten Tomaten eigentlich schon proppevoll war.

Im Badezimmer stellt derweil der Gatte auf Basis der noch zu erwartendenen Lebensjahre Hochrechnungen an: Könnte es bei gleichbleibendem Zahnstatus und leicht abnehmender Haarpracht gar möglich sein, dass zeitlebens kein Shampoo- und Zahnpasta-Einkauf mehr nötig ist?

Ich wiederum weiß eines mit Sicherheit. Wenn es nun heißt, wie unglaublich schnell der Edeka-Ausverkauf über die Bühne ging, dann kann ich voller Stolz verkünden: Ich war dabei!