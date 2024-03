Feuersalamander sind putzige Tierchen und schön anzuschauen - also mal abgesehen davon, dass sie giftig sind. Für Karolin, Simeon und Finja Egle sind sie seit vier Jahren aber vor allem eins: ein aufwändiges Forschungsprojekt.

Mehr als 1500 Fotos von Feuersalamandern haben sie aufgenommen und etwa 750.000 Mal schwarz-gelbe Muster miteinander verglichen. Die Zähigkeit hat sich nun ausgezahlt: Bei Jugend forscht haben sie mit ihrem Biologie-Projekt einen ersten Platz belegt.

Schon seit Jahren am Projekt

Aber zurück zum Anfang. Schon seit Jahren arbeiten die drei Geschwister an dem Projekt. Die ganze Familie ist im Naturschutzbund Nabu, die Eltern nahmen die drei Kinder regelmäßig zur Amphibiensammlung ins Wasserburger Tal mit. Dort, kurz hinter dem Schenkenberger Hof bei Emmingen, hat der Nabu einen Schutzzaun an der Straße aufgestellt. Die Kröten, Frösche und Salamander, die über die Straße wollen, werden so abgefangen und von Helfern über die Straße getragen.

Kröten wandern im Frühjahr und im Herbst. Die Feuersalamander aber halten sich nicht an diese Zeiten. „Die gehen von Anfang März bis Ende November immer wieder hin und her“, erklärt Simeon Egle.

Geschützte Art

Feuersalamander sind eine geschützte Art, durch Bachbegradigungen und andere Eingriffe in die Natur ist ihr Bestand gefährdet. Eigentlich bräuchte es also einen dauerhaften, festen Zaun, um die Tiere zu schützen. Doch der kostet Geld. Um gegenüber den Behörden und für Förderanträge bessere Argumente zu haben, begann der Nabu, die Tiere zu zählen.

Anfangs haben wir alles mit Zettel und Stift notiert." Simeon Egle

Erst mit einem Umweltbüro, später übernahmen die drei Egles, übrigens alle Schüler am Tuttlinger Otto-Hahn-Gymnasium, diese Aufgabe.

Und sie professionalisierten sie. „Anfangs haben wir alles mit Zettel und Stift notiert, das war ziemlich mühsam“, erinnert sich Simeon.

Eigene App entwickelt

Daraufhin entwickelten die Jugendlichen eine App, Youtube war beim Programmieren hilfreich.

Die App kann ein Foto des Salamanders aufnehmen und Daten wie Größe und Geschlecht abspeichern. So war es auch für die Helfer vom Nabu leichter, die Population zu dokumentieren. Ganz allein hätten sie es nicht geschafft, beteuern die drei. Bestimmt 1000 Mal waren sie vor Ort im Wasserburger Tal, aber auch zehn Ehrenamtler des Nabu halfen mit, darunter natürlich auch die Eltern, Hannes und Xenia Egle.

Jeder hat ein eigenes Muster

Noch mehr Arbeit wartete aber daheim. Jeder Salamander hat ein einzigartiges Muster. Das versuchten die drei zu identifizieren, um herauszufinden, wie viele einzelne Tiere es gibt. Tausende von Bildvergleichen später wissen sie: Sie sind 732 verschiedenen Salamandern begegnet. Auch die Gesamtpopulation haben sie versucht zu errechnen, bislang ist es jedoch nur ein Näherungswert: um die 1500. „Und das sind nur die, die wandern“, ergänzt Finja Egle. „Vermutlich leben noch weit mehr dort.“

Gibt’s manchmal Streit?

Schon 2023 bewarben sich die drei mit ihrem Projekt bei Jugend forscht. Sie erreichten einen ersten Platz im Regionalwettbewerb, auf Landesebene wurden sie Zweiter. „Die Juroren haben uns ermutigt, es nochmal zu versuchen, mit noch mehr Daten“, erzählt Simeon. Also arbeiteten sie weiter an App und Daten.

Jugend forscht Das Landesfinale ist in Freiburg Vom 20. bis 22. März findet das Landesfinale von Jugend forscht in der Messe Freiburg statt. Das Ziel: Weiterkommen zum Bundesfinale. Zumindest räumlich ist es in greifbarer Nähe, es findet vom 30. Mai bis zum 2. Juni in Heilbronn statt.

Die Geschwister sind 13, 16 und 18 - gab es da nicht manchmal Streit? „Man kann sich die Arbeit ganz gut aufteilen“, meint Simeon diplomatisch.

Nun geht’s zum Landesfinale

Das Projekt der drei Egles trat übrigens beim Jugend-forscht-Regionalwettbewerb in Friedrichshafen an. Unter anderem, weil die Älteste, Karolin, nach dem Abitur ein Berufsorientierungsjahr in Überlingen absolviert und der Betreuer, Franz Merklinger, ein ehemaliger Lehrer aus Stockach ist. Sie seien dorthin verwiesen worden, erzählen sie. Sie wären lieber in Tuttlingen an den Start gegangen, die Atmosphäre im Dorniermuseum sei dann aber toll gewesen.