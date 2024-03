Doro May erzählt von ihrem Leben mit einer Tocher mit Down-Syndrom

Doro May liest am Donnerstag, 25. April, um 18 Uhr bei der Lebenshilfe Tuttlingen im Paracelsusweg 10 in Tuttlingen

Doro May lebt als Autorin mit ihrer Familie in Aachen. Tina ist die zweite von drei Töchtern und hat das Down-Syndrom. Aus erster Hand schildert May ungeschönt und teils in witziger Sprache den oftmals überraschenden Alltag mit ihrer Tochter, heißt es in der Ankündigung. Ihr bewegender Lebensbericht ist nicht ohne drastischen Realismus, was der Titel des Buchs auf den Punkt bringt: „Alles außer planmäßig“. Doch neben allen schwierigen Erlebnissen und Entscheidungen zeigen die Ausführungen die Liebe zu ihrem inzwischen erwachsenen Kind, auf das sie stolz ist, heißt es in der Pressemitteilung.

Im Anschluss an die etwa 45-minütige Lesung gibt es die Gelegenheit, mit der Autorin im Kreis der Zuhörerschaft zu diskutieren. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.