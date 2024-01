Donautal-HSG stellt auf Neustart

Einige der überbezirklich spielenden Handballmannschaften aus dem Landkreis Tuttlingen starten am Wochenende in die Rückrunde. In der Verbandsliga der Männer bekommt es die HSG Fridingen/Mühlheim mit der SG Degmarn/Oedheim zu tun. In der Landesliga hegt der TV Aixheim Gelüste, dem Tabellenführer TG Schömberg den Start in die Rückserie zu vermiesen. In der Landesliga der Frauen kommt es zum Derby Donautal-HSG-Reserve und der HSG Baar.

Verbandsliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim - SG Degmarn/Oedheim (Hinspiel: 33:25/Samstag, 19.30 Uhr, Sepp-Hipp-Halle Fridingen). HSG-Trainer Deniz Parlak hatte seinen Mannen in der Zeit zwischen den Jahren frei gegeben zum Wundenlecken und Durchschnaufen. „Aber am 2. Januar sind wir wieder ins Training eingestiegen, um wieder in den Rhythmus zu kommen und die Weihnachtsgans rauszuschwitzen“, scherzt Parlak. Nach der nicht zufriedenstellenden Hinrunde will die Donautal-HSG schleunigst raus aus dem Tabellenkeller. Dementsprechend richtungsweisend ist die Partie gegen das Schlusslicht Degmarn/Oedheim. Das Hinspiel beim Aufsteiger gewann die HSG Fridingen/Mühlheim souverän mit 33:25. Eine Wiederholung des Erfolgs stünde der Parlak-Truppe gut zu Gesicht.

„Wir werfen uns voll in dieses Heimspiel und wollen diese zwei Punkte holen - das ist unser Anspruch. Angesichts der Tabellensituation - Vorletzter gegen Letzter - ist das ganz wichtig für uns, um den Kontakt zum Mittelfeld zu halten. Da ist die Situation nicht so dramatisch. Aber wir müssen punkten! Wir wissen, was auf uns zukommt und wir kennen unsere Stärken. Wir schauen nur auf uns und geben Vollgas“, sagt Parlak.

Die SG Degmarn/Oedheim rangiert nach elf Spieltagen auf dem zwölften Platz mit 2:20 Punkten. Die HSG Fridingen/Mühlheim hat 6/16 Punkte auf dem Konto. Doch die SG stellt trotz des Tabellenbildes mit 315 Gegentoren eine der besseren Defensiven der Liga. Zum Vergleich: Tabellenführer TV Flein (20:2 Punkte) hat bislang 312 Gegentore kassiert, die HSG Fridingen/Mühlheim 340. Es gilt also für die Parlak-Truppe, Lösungen zu finden, wie der Abwehrriegel der SG zu knacken ist.

Licht und Schatten gibt es beim Kader der Donautal-HSG: Daniel Hipp steht wieder im Kader, konnte trainieren und wird definitiv dabei sein. Ob die Kraft für einen vollen Einsatz reicht, ist aber fraglich. Allerdings fallen Florian Fritz (Bauchmuskelverletzung) und Nico Liebermann (Augen-OP) weiterhin aus. Hiobsbotschaft für den zweiten Kreisläufer Louis Biller: Er hat sich eine Bänderdehnung im Fußgelenk zugezogen und wird voraussichtlich zwei Wochen lang ausfallen.

„Wir werden eine schlagfertige Truppe auf die Platte schicken. Wir haben genug Talent und Power, um dieses Spiel zu gewinnen. Wir haben die Vorrunde abgehakt und starten bei Null“, gibt sich Parlak kämpferisch.

Landesliga Männer

TV Aixheim - TG Schömberg (Hinspiel: 26:32/Samstag, 19.30 Uhr, Sporthalle Aldingen). Auf der einen Seite freuen sich TV-Trainer Manuel Schmelovski und seine Jungs auf das Top-Spiel gegen den Tabellenführer aus Schömberg vor eigenem Publikum, doch auf der anderen Seite hätte der TV Aixheim die Partie gern aus personellen Gründen verlegt. Vor allem gegen den Favoriten hätte Schmelovski gern seine schlagkräftigste Truppe aufs Feld geschickt. Doch die Gäste lehnten mehrere Terminvorschläge ab. Dem Trainer fehlen am Samstag Benedikt Gruler (beruflich verhindert), Michael Klaritsch (privat verhindert). Dafür kehren aber die Rekonvaleszenten Heiko Honer und Fabian Gruler ins Team zurück. „Ich hätte gern alle Mann an Bord gehabt, aber auch so werden wir eine gute Truppe zusammenstellen Wir sind vorbereitet und haben viel Qualität im Kader“, sagt Schmelovski.

Mental vorbereitet heißt für den TVA-Coach vor allem Wachsamkeit vor der Wurfgewalt aus dem Rückraum der Schömberger. „Und die Kaderbreite ist enorm. Schömberg kann 1:1 wechseln, ohne dass es da einen Leistungsabfall gibt. Da müssen wir gut und aggressiv verteidigen, mit dem Abwehrverbund und dem Torhüter gut stehen und dann in unserem Tempospiel die notwendige Effizienz zeigen. Das ist der Matchplan“, so Schmelovski.

Landesliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim II - HSG Baar (Hinspiel: 18:26/Samstag, 16.20 Uhr, Sepp-Hipp-Halle Fridingen). Das Landesliga-Derby verspricht zum Rückrundenauftakt einige Spannung. Die Aufsteigerinnen und Gastgeberinnen belegen nach neun Partien mit 6:12 Punkten den achten Rang vor den beiden Schlusslichtern HSG Schönbuch (3:15 Punkte) und HSG Rottweil (0:18 Punkte). Die HSG Baar mischt im oberen Tabellendrittel mit und steht mit 12:6 Punkten auf Platz drei. Insofern ist die Favoritenrolle auf dem Papier klar verteilt.

„Wir erwarten einen starken Gegner“, betont Donautal-HSG-Trainerin Stephanie Parlak. Doch als Aufsteiger habe man aus dem Hinspiel gelernt. „Wir haben uns im Hinspiel den Schneid abkaufen lassen, denn die HSG Baar geht körperlich hart zu Werke. Davon haben wir uns irritieren lassen. Wir gehen optimistisch in dieses Spiel und wollen dieses Mal nicht den gleichen Fehler machen, sondern ordentlich zupacken“, sagt Parlak. Einige Ausfälle wird die Donautal-HSG mit jungen Spielerinnen aus der dritten Mannschaft kompensieren. Das Tor wird Sabrina Müller hüten, die Judith Bell ersetzt. „Wir haben jetzt nicht die Mega-Bank, aber die Stammspielerinnen sind fit“, sagt Parlak.

Auch die Gäste sind bereits seit Anfang des Jahres wieder in Hab-acht-Stellung: „Wir haben durchtrainiert und keine Pause eingelegt, denn das nächste Spiel ist für beide Mannschaften richtungsweisend. Und trotz des Tabellenstandes wissen wir, was in dieser ausgeglichenen Liga alles passieren kann“, sagt Oliver Ulrich, Trainer der HSG Baar. Das Hinspiel gewann Baar klar mit 28:16, doch Ulrich mahnt zur Vorsicht. „Die HSG Fridingen/Mühlheim hat zwar gegen den Tabellenführer TSVNeckartenzlingen vor Jahresschluss verloren, aber davor mit drei Siegen in Folge einen Lauf gehabt. Wir sind in der Favoritenrolle und nehmen diese auch an, aber die Partie wird unangenehm, weil Fridingen/Mühlheim mittlerweile in der Liga angekommen ist. Aber wir glauben an uns, setzen auf unsere kompakte Defensive mit den besten Torhüterinnen der Liga sowie unser Tempospiel“, sagt Ulrich. Konzeptionell hat er die Taktik seinet Mannschaft sukzessive umgestellt, um sich weniger nach den gegnerischen Teams zu richten und mehr auf die eigenen Stärken zu setzen.