Donautal-HSG startet Mission Klassenerhalt

Am Wochenende haben die Herren-Teams der überbezirklich spielenden Handball-Mannschaft aus dem Landkreis Tuttlingen spielfrei. Ran müssen lediglich die Damen. In der Oberliga startet mit der Rückserie für die HSG Fridingen/Mühlheim die Abstiegsrunde beim TuS Ottenheim. In der Landesliga will die Reserve der Donautal-HSG ausgerechnet gegen Tabellenführer Neckartenzlingen Wiedergutmachung für das Desaster im Derby gegen die HSG Baar betreiben. Und die möchte ihrerseits Revanche nehmen am Gast aus Hossingen-Meßstetten für das verlorene Hinspiel.

Oberliga Frauen Abstiegsrunde

TuS Ottenheim - HSG Fridingen/Mühlheim (Sonntag, 17 Uhr, Rheinauenhalle in Schwanau-Ottenheim). Für die erste Damenmannschaft der Donautal-HSG startet die Rückserie mit der Abstiegsrunde, wo es neben alten auch neue Gesichter für die Spielerinnen von Trainer Klaus Hüppchen zu sehen gibt. So geht es zum Auftakt nach Ottenheim ins Badische. „Das ist fremdes Terrain, das wird heikel. Die spielen da vor dem Anpfiff das Badener Lied. Da müssen wir mit beiden Füßen auf dem Boden stehen und absolut in uns ruhen“, stimmt der HSG-Coach seine Damen auf das Spiel in der Fremde ein.

Über die Feiertage ließ Hüppchen seine Spielerinnen ausruhen und bat diese erst nach Dreikönig wieder zum Training. „Zwei Wochen lang haben wir Grundlagentraining gemacht und uns erst dann auf den Gegner konzentriert. Wir haben uns angeschaut, was Ottenheim so in der Vorrunde gemacht hat. Sie spielen eine offene, um nicht zu sagen offensive Verteidigung. Da brauchen wir einen guten Abwehrverbund und setzen auf unser schnelles Tempospiel. Und dann schauen wir, wie es läuft. Wir wollen mit einer guten Leistung in die Rückrunde starten, und die Chancen stehen gegen Ottenheim 50:50. Das ist alles ausgewogen, sodass die Tagesform eine Rolle spielen könnte“, erklärt Hüppchen.

Der HSG-Trainer kann auf einen kompletten Kader zurückgreifen. Einzig Rückraumspielerin Burcin Özgentürk ist am Sonntag nicht mit an Bord.

Eventuell könnte die Begegnung noch kurzfristig verlegt werden, wenn eine der beiden Mannschaften dies beantragt. Denn aufgrund der Handball-EM im eigenen Land ist der Einzug der deutschen Handballer ins Finale, das am Sonntag stattfindet, möglich. Für diesen Fall kann das Spiel verlegt werden, damit die Spielerinnen das Endspiel verfolgen können. Falls es denn so kommen sollte.

Landesliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim II - TSV Neckartenzlingen (Samstag, 19.30 Uhr, Sepp-Hipp-Halle/Hinspiel: 21:37). Nach der krachenden Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen die HSG Baar (17:30) ist bei der Reserve der Donautal-HSG Feuer unterm Kessel. „Das war E-Jugend-Niveau. Man kann gegen einen starken Gegner verlieren, aber nicht so“, wetterte Trainerin Stephanie Parlak. Einzig Torhüterin Sabrina Müller bekam ein Lob, ohne deren Leistung die Niederlage im Derby noch höher ausgefallen wäre. „Der Rest war kopflos“, legt Parlak den Finger in die Wunde. Und mit dem TSV Neckartenzlingen wartet nun im nächsten Spiel wahrlich kein Aufbaugegner, sondern der Tabellenführer, gegen den die HSG kurz vor Weihnachten das Hinspiel mit 21:37 verlor. „Nach dem Desaster am Samstag haben wir im Training versucht, uns mental aufzubauen, haben intensive Gespräche geführt und Grundforschung betrieben“, sagt Parlak und gibt zu, dass ihre Spielerinnen nach dem Spiel sehr frustriert waren. „Die haben sich geschämt, vor heimischem Publikum so etwas abzuliefern. Wir haben da einen Trainingsmodus, wo alles funktioniert, und einen Spielmodus, wo dann nichts mehr funktioniert. Der Kopf ist bei uns zu oft im Weg“, hadert Parlak.

Klar sei nun aber allen Beteiligten, dass es nun ein deutliches Zeichen brauche, so Parlak. „Wir wollen eine Mannschaftsleistung sehen - keine Einzelleistungen. So etwas wie gegen Baar darf nicht noch einmal vorkommen. Wir haben gut trainiert und wollen die Quote der technischen Fehler mindestens halbieren. Und dann sollen die Mädels zeigen, dass sie Handball spielen können“, fordert die HSG-Trainerin. Ob dann gegen den Tabellenführer und Favoriten nach dem Schlusspfiff ein Sieg oder eine Niederlage stehe, sei dann erst einmal zweitrangig. Stimmen müsse die Einstellung und der Auftritt der Mannschaft. Aber Parlak geht fest davon aus, dass ihre Spielerinnen explodieren werden. „Die haben etwas wiedergutzumachen!“

HSG Baar - HSG Hossingen-Meßstetten (Samstag, 17.30 Uhr, Hohenlupfen-Sporthalle/Hinspiel: 21:27). Die Niederlage aus dem Hinspiel, die seine HSG am Ende der Hinrunde hinnehmen musste, nagte an Baar-Trainer Oliver Ulrich. „Wir sind auf Revanche aus. Und wir haben in der Vergangenheit oft genug unsere Qualitäten bewiesen“, stellt er klar, dass eine offene Partie auf seine Mannschaft wartet, die man aber unbedingt gewinnen wolle. Das sei eine machbare Aufgabe, denn die Liga sei extrem ausgeglichen. Die HSG Baar steht nach zehn Spielen mit 14:6 Punkten auf Rang drei der Liga, die HSG Hossingen-Meßstetten mit 13:7 Punkten dahinter auf Platz vier.

Respekt hat Ulrich vor dem starken Rückraum der Gäste, die „mit wurfstarken Spielerinnen kommen, von denen jede Treffer erzielen kann“. Da gelte es, die Konzentration seines Abwehrverbundes voll hochzufahren. „Wir wollen aggressiv verteidigen, sie nicht ins Spiel kommen lassen und unsererseits unser Spiel durchziehen“, sagt Ulrich.

Wenn an diesem Abend alles passt, dürfte den zwei Punkten auch nicht allzu viel im Wege stehen. Denn: Die HSG Baar ist auf eigener Platte bislang noch ungeschlagen und stellt zudem die beste Abwehr der Landesliga. Erst 209 Mal schlug der Ball in der bisherigen Spielzeit im eigenen Kasten ein.