Donautal-HSG II zeigt couragierten Auftritt

In der Handball-Landesliga der Frauen hat sich die HSG Baar die Revanch gegen die HSG Hossingen-Meßstetten nicht nehmen lassen und gewann den Heimspielkrimi mit 29:28. Nach dem katastrophalen Auftritt der Donautal-HSG-Reserve gegen die HSG Baar, hat die HSG Fridingen/Mühlheim gezeigt, dass sie Handball spielen kann und bot gegen den Tabellenführer TSV Neckartenzlingen eine couragierte Leistung, die sogar dem Ligaprimus gegen Ende der Partie die Knie weich werden ließ.

Landesliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim II - TSV Neckartenzlingen 25:31 (14:18). Nach der desaströsen Leistung im Heimspiel gegen die HSG Baar hat die Reserve der HSG Fridingen/Mühlheim die geforderte Reaktion gezeigt und im Rückspiel gegen den Tabellenführer TSV Neckartenzlingen ihre Haut teuer verkauft. „Es ist gut gelaufen, auch wenn wir nicht gewonnen haben. Die Mannschaft hat den Flow aus dem Training mitgenommen und das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir waren eine Mannschaft auf dem Feld“, zeigte sich HSG-Trainerin Stephanie Parlak nach der Niederlage gegen den Spitzenreiter einverstanden mit dem Auftritt ihrer Mannschaft.

Die Partie begann wie erwartet. Der Favorit aus Neckartenzlingen versuchte, sich schnell abzusetzen, doch die Gastgeberinnen blieben dran und glichen beim 4:4 aus. Dann jedoch legte der Ligaprimus einen höheren Gang ein und erspielte sich einen Vorsprung von vier bis fünf Toren. Eigentlich eine komfortable Ausgangslage, aber die Gastgeberinnen bissen sich nun fest, ließen sich nicht endgültig abschütteln. Das zeigte Wirkung, auch wenn es bis zum Schlusspfiff nicht mehr so knapp wurde, dass die Sensation zum Greifen nahe war.

„Das war ein ganz anderer Auftritt als im Hinspiel. Vor allem in der Defensive haben wir eine gute Abwehrleistung gezeigt und es den Neckartenzlingerinnen schwer gemacht. Da haben wir viele ihrer Aktionen unterbinden können. Wenn wir noch fünf Minuten mehr Spielzeit gehabt hätten und sämtliche Siebenmeter reingemacht hätten, dann wäre es für sie eng geworden“, sah Parlak einige Fortschritte im Spiel ihres Team, das Hoffnung macht. Selbst vom gegnerischen Trainerteam gab es nach dem Schlusspfiff Lob für die gute Leistung der HSG, berichtet Parlak.

„Die sind in den letzten Minuten ordentlich ins Schwitzen geraten und haben immer den gleichen Spielzug runtergespult. Darauf hatten wir uns dann eingestellt. Aber sie haben es dann mit ihren starken Rückraumspielerinnen ins Ziel gebracht“, resümiert die HSG-Trainerin. Auf solch couragierten Auftritten kann die Donautal-HSG II für die kommenden aufbauen und Selbstvertrauen tanken. „Wenn wir in jedes Spiel so gehen wie gegen Neckartenzlingen, dann müssten wir uns keine Sorgen machen“, so Parlak. Es bleibt für ihre Mannschaft eben weiter eine Frage des Kopfes. - HSG Fridingen/Mühlheim II: Sabrina Müller, Jule Butsch (1), Melissa Karl (3), Lena Tröger (1), Celia Parlak (1), Alina Neff (1), Luisa Leibinger (4), Anika Hipp (8), Judith Bell, Ann-Kathrin Bujtor (2/1), Sophie Dreher (3/1), Lara Reizner (1).

HSG Baar - HSG Hossingen-Meßstetten 29:28 (14:14). Genau so hatte man sich das bei der HSG Baar vorgestellt: eine gelungene Revanche gegen die HSG Hossingen-Meßstetten. Dass es am Schluss dann doch noch richtig kribbelig wurde, passte dabei ins Bild. Mit einem Tor Vorsprung entschied die Mannschaft von Trainer Oliver Ulrich die Partie für sich. „Da kräht nach dem Schlusspfiff kein Hahn mehr nach - gewonnen ist gewonnen. Wir sind megahappy nach diesem harten Kampf“, jubilierte Ulrich nach dem Sieg.

Zu Beginn verlief die Begegnung ausgeglichen, bis der Gast plötzlich bis auf 11:7 davonziehen konnte. „Da sind wir ins Hintertreffen geraten, haben uns aber dann aufgerappelt und bis zur Halbzeit wieder rangekämpft“, sagt Baar-Trainer Ulrich. Seine Damen gingen dann in der Abwehr disziplinierter und im Angriff vielseitiger und variabler zu Werke. „Wir sind jetzt nicht die torgefährlichste Mannschaft der Liga, aber da haben wir es gut gespielt“, bilanziert Ulrich.

Im zweiten Durchgang stand die HSG Baar sicherer und agierte ohne Wackler, ließ nicht viel anbrennen und spielte sich ihrerseits ein kleines Polster von zwei bis drei Toren heraus. Nur, um es dann kurz vor Schluss doch noch einmal spannend zu machen. Denn nur Sekunden vor der Schlusssirene leistete sich die HSG Baar bei einem Tor Vorsprung noch einen Ballverlust und bot Hossingen-Meßstetten noch die Chance auf den Ausgleich. Doch dieser blieb aus. Die HSG Baar holte sich die Revanche für das verlorene Hinspiel. Für die Baaremer geht es in drei Wochen weiter mit dem Heimspielderby gegen die HSG Rottweil.

Ein dickes Dankeschön gab es vom Trainer an das Publikum in der Hohenlupfen-Halle in Talheim. „Das war eine fantastische Stimmung unserer Fans, die meine Mannschaft zu jederzeit unterstützt hat. Mindestens einer der beiden Punkte geht auf das Konto des Publikums“, so Ulrich. - HSG Baar: Anika Sattler, Finja Messner (2), Laura Stern (3), Nicole Walter (2), Luisa Köller (3), Larissa Schuler (6/4), Leonie Gerstmann, Lisa Burkard (1), Laura Kreutter (8), Annkatrin Irion (2), Nina Esslinger (2), Lena Walter, Kim Irion, Kristin Eberl.

Oberliga Frauen Abstiegsrunde

TuS Ottenheim - HSG Fridingen/Mühlheim verlegt. Die Oberliga-Begegnung der Abstiegsrunde wurde aufgrund der Handball-Europameisterschaft und dem Spiel der deutschen Mannschaft gegen Schweden um Platz drei verlegt. Das Spiel der Donautal-HSG wird voraussichtlich am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr nachgeholt.