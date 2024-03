Donautal-HSG II will wieder überraschen

Bis auf das Landesliga-Team der HSG Fridingen/Mühlheim (Damen II) muss die Donautal-HSG auswärts ran - Oberliga (Damen I) und Verbandsliga (Herren I). Der TV Aixheim hat ein Heimspiel, der TV Spaichingen muss ebenfalls reisen.

Oberliga Frauen, Abstiegsrunde

SV Hohenacker-Neustadt - HSG Fridingen/Mühheim (Sonntag, 18 Uhr, Gemeindehalle in Waiblingen-Hohenacker/Hinspiel: 31:26). Das Rückspiel gegen den Handball-Club aus dem Waiblinger Vorort soll tunlichst anders laufen als das Hinspiel. HSG-Trainer Klaus Hüppchen: „Wir haben das Hinspiel deutlich verloren, obwohl das Ergebnis deutlicher war als das Spiel selbst. Da habe ich einen taktischen Fehler gemacht.“ Hüppchen hatte die Torhüterin bei Angriffen seiner Mannschaft durch eine Feldspielerin ersetzt, um so mehr Druck im Angriff zu erzeugen. Der Schuss ging nach hinten los. Nicht nur vereitelte die SV-Torhüterin fünf Siebenmeter, sondern traf selbst viermal ins verwaiste Tor der Donautälerinnen.

Dazu soll es nicht noch einmal kommen. Hüppchen legt den Fokus auf die offensive Deckung der Gäste, auf die man sich mindestens eine Halbzeit lang einstellen müsse. Zudem fordert er: „Wir müssen uns viele gute Torchancen erarbeiten, um die Chancen nochmals zur erhöhen, Treffer zu erzielen. Und dann werden wir sehen, wie die Sache ausgeht.“

Caterina Schwarz kehrt nach Grippe zurück in den Kader. Bis auf ein bis zwei angeschlagene Spielerinnen ist der HSG-Kader komplett. „In der Tabelle ist nach unten wie nach oben noch einiges möglich. Das ist schon ein wichtiges Spiel für uns“, so der HSG-Trainer.

Verbandsliga Männer

TSV Altensteig - HSG Fridingen/Mühheim (Samstag, 19.30 Uhr, Eichwaldhalle in Altensteig/Hinspiel: 39:32). Nach dem personellen S.O.S, das HSG-Trainer Deniz Parlak vergangene Woche sendete, hat sich die Kadersituation nicht verbessert. Im Gegenteil: Das Team, das die SpVgg Mössingen schlug, muss nun auch noch auf Mathis Fuchs verzichten, der sich eine Bänderverletzung zugezogen hat. Zudem geht es nun zum Tabellenzweiten, der nach dem Ausrutscher gegen Bottwar auf weitere Stolperer von Spitzenreiter TV Flein hofft. Dementsprechend motiviert schätzt Parlak den TV Altensteig ein, im Heimspiel dem Gast aus dem Donautal nichts zu schenken. „Altensteig ist topbesetzt, da wartet schon eine gewaltige Qualität auf uns. Aber wenn wir den Willen und den Kampfgeist aus dem Mössingen-Spiel auch in Altensteig zeigen, dann haben wir eine Chance. Nur gegen den Tabellenzweiten muss an diesem Tag wirklich alles passen. Wir versuchen, mit dem, was wir haben, das Beste rauszuholen. Und was wir haben, ist keinesfalls schlecht. Wir werden es Altensteig so lange wie möglich so schwer wie möglich machen, uns zu schlagen“, sagt Parlak.

Landesliga Männer

TV Bittenfeld III - TV Spaichingen (Samstag, 19.30 Uhr, Gemeindehalle in Waiblingen-Bittenfeld/Hinspiel: 28:32). Nach dem Erfolg im Derby gegen die HSG Rottweil soll für die Handballer aus der Primstadt nun auch ein Sieg beim Tabellennachbarn TV Bittenfeld her. „Wie das bei zweiten oder dritten Mannschaften so ist - man weiß nie genau, mit welchem Personal sie auflaufen und ob eventuell junge Spieler aus der Oberligamannschaft dabei sind“, bereitet Spaichingens Trainer Alexander Job seine Mannschaft auf einen schlagkräftigen Gastgeber vor. Doch Job weiß auch, dass seine junge Mannschaft im Derby Selbstvertrauen in ihre Stärken getankt haben. „Dass wir das Derby gewonnen und auch einmal ein enges Spiel für uns entschieden haben, tut uns gut. Vor allem die Art und Weise, wie wir den Kampf angenommen haben, war gut. Wir haben spielerisch nicht geglänzt, das Spiel aber über den Kampf gewonnen. Das stimmt mich positiv“, so Job. Mit dieser Willenskraft will der TV Spaichingen auch bei der dritten Mannschaft des TV Bittenfeld punkten. „Für das junge Team ist es wichtig, dass die erfahrenen Tim Wenzler und Kapitän Julian Gutmann wieder mit dabei sind, die durch ihre Körpersprache ihre Mitspieler mitreißen“, betont der TVS-Trainer.

TV Aixheim - SG Dunningen/Schramberg (Samstag, 19.30 Uhr, Sporthalle Aldingen/Hinspiel: 31:24). Beim TV Aixheim ist am Wochenende Sponsorentag. Umso größer ist die Motivation, dem heimischen Publikum eine gute Show zu bieten. Das Hinspiel gewann die Mannschaft von Manuel Schmelovski klar, doch der TVA-Trainer warnt vor dem Tabellenvorletzten. „Wir erwarten einen Gegner, der zuletzt noch einmal Morgenluft schnuppern durfte.“ Heißt: Dunningen/Schramberg holte bei der SG Schorndorf einen Punkt (Schmelovski: „Das haben in dieser Saison nicht viele geschafft.“) und schlug die SG Weinstadt II. Aus diesem Grund fordert der TVA-Trainer, dass seine Mannen auch das Rückspiel gegen Dunningen/Schramberg mit der gleichen Konzentration angehen. „Im Hinspiel haben wir aus einer sehr starken Abwehr agiert und mit unserem Tempospiel die Tore gemacht. Wir haben die beste Abwehr der Liga, und das wollen wir auch wieder zeigen und dann im Verband von Abwehr, Torhüter und unseren schnellen Spielern im Eins-gegen-eins schnelle Tore erzielen. Wir wollen es einfach halten und die Offensivaktionen in die Tiefe sauber ausspielen. Das ist unser Matchplan“, erklärt Schmelovski. Hinter den Einsätzen von Simon Hauser und Philip Hauser steht noch ein Fragezeichen.

Landesliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim - HSG Hossingen-Meßstetten (Samstag, 20.15 Uhr, Sporthalle Mühlheim/Hinspiel: 26:39). Im Vergleich zu den letzten beiden Spielen hat sich die personelle Situation bei der Reserve der Donautal-HSG nur leicht entspannt, da Lara Reizner wieder mit von der Partie ist. Auch wenn gegen Hossingen-Meßstetten die Favoritenrolle vorab geklärt ist, sieht der Trainer der HSG Fridingen/Mühlheim II Chancen, die zwei Punkte im Donautal zu behalten

„Die Ergebnisse in der Rückrunde zeigen, dass hier keine Mannschaft mehr mit zehn oder zwölf Punkten Abstand verliert. Vor allem die Teams aus dem unteren Tabellendrittel machen das deutlich. Trotzdem ist Hossingen-Meßstetten gegen uns der Favorit, doch wir werden uns in eigener Halle nicht kampflos ergeben und es dem Gegner so schwer wie möglich machen. Wir wollen den Optimismus aus den letzten beiden Spielen mitnehmen und kämpfen“, sagt Trainer Jörg Sasse.

Seine Mannschaft hat zuletzt Selbstvertrauen tanken können, denn die Partien gegen den TSV Zizishausen (21:20) und den SKV Rutesheim (26:23) wurden beide gewonnen. Doch auch der Gast schwimmt nach zuletzt drei Siegen auf einer Erfolgswelle. „Wir hoffen, dass nach den zwei Überraschungen zuletzt nun auch noch eine dritte dazukommt. Wir haben nichts zu verlieren und können befreit aufspielen“, so Sasse.