Donautal-HSG empfängt badische Wundertüte

Bei den Damen der HSG Fridingen/Mühlheim geht es ins Badische. In der Verbandsliga der Herren möchte die Donautal-HSG Boden gutmachen. Und in der Landesliga der Männer wollen sowohl der TV Spaichingen als auch der TV Aixheim die Unentschieden aus den Hinspielen überbieten. Die Donautal-HSG II sucht in der Damen-Landesliga nach dem guten Spiel gegen den Tabellenführer nach der Konstanz.

Oberliga Frauen Abstiegsrunde

HSG Fridingen/Mühlheim - SG Kappelwindeck/Steinbach II (Freitag, 20 Uhr, Sporthalle Mühlheim). Nach der Terminverschiebung des letzten Auswärtsspiels darf die Donautal-HSG nun zum Start in die Abstiegsrunde ein Heimspiel bestreiten. Das aber gegen eine „Wundertüte“ der Liga. Denn die Reserve der SG Kappelwindeck/Steinbach ist mit „altgedienten Spielerinnen und jungen Talenten gespickt, die es noch nicht in die erste Mannschaft geschafft haben. Das ist eine gefährliche Mischung“, weiß Trainer Klaus Hüppchen. Die erste Mannschaft der Badenerinnen spielt in der 3. Liga und muss dort ordentlich ackern. Diese Situation schätzt der HSG-Trainer als kleine Chance für seine Mannschaft ein. „Die SG wird wohl eher alles dafür tun, dass die erste Mannschaft erfolgreich ist. Vielleicht wechseln sie dann nicht so viele Top-Spielerinnen nach unten, um die Reserve zu stärken.“ Garantiet sei dies aber nicht.

Als Vorteil sieht Hüppchen aber klar das Heimrecht. Gegen die traditionell offensive Deckung der SG hat Klaus Hüppchen mit seiner Mannschaft bereits Ideen im Training erarbeitet. „Wir haben einen Matchplan!“, betont Hüppchen.

Burcin Özgentürk wird ausfallen. Ansonsten hat Hüppchen alle Damen an Bord. Ein Comeback von Rebecca Milkau wird es aber geben, die erstmals nach der Babypause wieder im Kader ist. „Sie ist als Typ ganz wichtig für die Mannschaft. Wie lange sie aber spielen kann, müssen wir schauen“, so der HSG-Coach.

Verbandsliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim - Bottwar SG (Samstag, 18.25 Uhr, Sepp-Hipp-Halle Fridingen(Hinspiel: 34:38). An das Hinspiel gegen die Bottwar SG haben HSG-Trainer Deniz Parlak und seine Mannschaft noch böse Erinnerungen. „Die Niederlage tut uns in der Nachbetrachtung noch weh. Wir hatten das Spiel im Griff und führten über die meiste Zeit. Dann kam die 50. Minute und der Gegner erzielte Tor um Tor. Wir waren die bessere Mannschaft, aber der Gegner hat in den entscheidenden Momenten zugepackt“, erinnert sich Parlak. Dementsprechend frisch ist die Wut im Bauch der Donautal-HSG, um vor dem eigenen Publikum diese Schmach am Samstag auszuwetzen.

Im Rückspiel ist die Situation eine andere. Die Donautal-HSG steht nach zwölf Spielen mit 8:16 Punkten auf dem drittletzten Platz, Gegner Degmarn-Oedheim hat mit 3:23 Punkten die Rote Laterne inne. Nach dem Sieg gegen die Parlak-Truppe gelang dem Tabellenletzten bislang kein weiterer Sieg mehr. „Wir wollen natürlich gewinnen, uns peu à peu in der Tabelle nach oben arbeiten und haben nichts zu verschenken. Dazu braucht es Siege und Punkte“, betont Parlak. Seine Mannschaft müsse sich wieder auf die unorthodoxe offensive Abwehr des Gegners einstellen.

„Im Hinspiel haben sie mit einer 3:3-Deckung agiert, das spielt sonst niemand. Nun sind sie dazu übergegangen, eine 3:1-Deckung zu spielen - auch das tut in dieser Liga niemand“, so der HSG-Coach. Seine Mannschaft soll den Schwung aus dem letzten Heimspiel mitnehmen und aus der gut stehenden Abwehr schnelle Tore erzielen, „dann müssen wir uns um die offensive Deckung von Degmarn auch nicht so sehr kümmern“.

Bei der HSG fehlen weiterhin die verletzten Nico Liebermann (Augen-OP) und Florian Fritz (Bauchmuskelzerrung). Daniel Hipp kehrt ebenso zurück wie Louis Biller, der nach seiner Bänderdehnung aber noch nicht voll einsatzfähig ist.

Landesliga Männer

TV Aixheim - TV Bittenfeld III (Samstag, 19.30 Uhr, Sporthalle Aldingen/Hinspiel: 29:29). Aixheims Trainer Manuel Schmelovski kann sich noch gut an das Hinspiel erinnern, das seine Mannschaft auswärts nach schwerem Kampf noch in ein Remis verwandeln konnte. „Das war das erste Spiel der Hinrunde. Und Bittenfeld war für uns nach dem Wechsel in der Staffel eine Unbekannte. Das war ein schwieriges Spiel, in dem wir gegen die junge Mannschaft ständig einem Rückstand hinterhergelaufen sind. Bittenfeld hat uns da vor allem mit ihren zwei wurfstarken Rückraumspielern das Leben schwer gemacht“, erinnert sich Schmelovski.

Die dritte Mannschaft des TV Bittenfeld liegt auf dem sechsten Platz mit 10:12 Punkten nach elf Partien. „Wir wollen auf jeden Fall unseren dritten Platz festigen und den Kontakt zu Rang zwei halten. Dazu wollen wir eine positive Serie starten, um uns auch Abstand zu den Teams hinter uns zu erarbeiten“, so der TVA-Trainer. Seine Mannschaft verfügt nach zehn Partien über 11:9 Punkte. Im Rückspiel gegen den TVB III kann Schmelovski auf seine „komplette Kapelle“ zurückgreifen. „Da habe ich den großen Luxus und die Qual der Wahl, welche 14 Jungs ich nominiere.“ Und eines fordert er von seinen Mannen: „Wir bringen unser Spiel auf die Platte, drücken dem Spiel unseren Stempel auf und richten uns nicht nach dem Gegner!“

VfL Waiblingen II - TV Spaichingen (Samstag, 15.30 Uhr, Rundsporthalle Waiblingen/ Hinspiel: 31:31). Der TV Spaichingen ist ein wenig vom unregelmäßigen Spielbetrieb gebeutelt, denn der wöchentliche Rhythmus fehlte zuletzt. Beim Gastgeber Waiblingen muss TV-Trainer Alexander Job zudem eine andere Truppe aufs Feld schicken wie noch beim Remis im Hinspiel.

Vor allem im Abwehrbetrieb hat er mit seinen Mannen im Training geübt. „Wir wollen im 6:0 aggressiver zu Werke gehen und den Ballhalter aggressiver stören und angehen. Daran haben wir im Training gefeilt“, sagt Job. Er warnt vor der jungen Mannschaft, die von erfahrenen Spielern geführt wird und über einen angriffsstarken Rückraum verfügt. Zudem gelte es, das Augenmerk auf das Spiel am Kreis zu richten, denn dort liegen laut Job neben dem schnellen Tempospiel die Stärken Waiblingens.

Zwar kehrt David Baier nach Verletzung zurück, doch die beiden an der Schulter verletzten Fabian Simmerer und Lars Fetzer fallen länger aus. Auch für Tim Wenzler kommt ein Einsatz noch zu früh.

Landesliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim II - HSG Albstadt (Samstag, 20.15 Uhr, Sepp-Hipp-Halle Fridingen/Hinspiel: 26:32). Der Gast aus Albstadt steht nach zehn Spielen mit 13:7 Punkten auf Rang vier und damit in Schlagweite zum drittplatzierten TSV Zizishausen (14:6). Die Gastgeberinnen belegen den drittletzten Platz mit 6:16 punkten nach elf Partien. An das Hinspiel erinnert sich HSG-Trainerin Stephanie Parlak noch gut. „Das war unser erstes Spiel in der Landesliga - da sind wir eiskalt erwischt worden. Aber ich hoffe, dass wir nach dem guten Spiel gegen den Tabellenführer die Leistung nun auch gegen Albstadt zeigen können und frei im Kopf aufspielen.“ Dabei setzt Parlak auf eine souveräne Abwehrarbeit, gute Tempogegenstöße und hofft auf eine fehlerfreie Siebenmeterquote.

Trainerin Stephanie Parlak schwört ihre Spielerinnen zudem auf eine gesunde Härte ein, die von Seiten der HSG Albstadt im Hinspiel schon vorgetragen wurde und von der sich die Donautal-HSG beeindrucken ließ, gesteht Parlak. „Da müssen wir einfach auch mit Härte dagegen halten, ohne unfair zu Werke zu gehen.“ Personell kann die HSG-Trainerin aus dem Vollen schöpfen. „Wir lassen die Bank aber bewusst mit drei, vier Wechselspielerinnen klein, um weniger Unruhe reinzubringen“, so Parlak.