„Don Quijote“ kommt in die Stadthalle

Anfang März wartet der nächste Abend des Theaterabos aufs Publikum der Stadthalle Tuttlingen: Auf dem Programm steht dann „Don Quijote“ in einer Inszenierung des Neuen Globe Theaters aus Potsdam. Der große Roman von Spaniens Nationaldichter Cervantes (1547-1616) über Don Quijote und seinen Diener Sancho Panza wird in der filigran poetischen Fassung des jungen deutschen Dramatikers Jakob Nolte zu einem Fest für zwei Schauspieler, die sich an der Welt und aneinander bis zur völligen Erschöpfung abarbeiten, wie es in der Ankündigung heißt. Noltes „Don Quijote“ wurde bei den Bregenzer Festspielen 2019 uraufgeführt. Die Vorstellung am Donnerstag, 7. März, beginnt um 20 Uhr;

Zum Inhalt: Don Quijote ist ein leidenschaftlicher Leser von antiquierten Ritterromanen, dem es immer schwerer fällt, zwischen Dichtung und Wahrheit zu unterscheiden. So hält er sich plötzlich selbst für einen stolzen Ritter, der ein Abenteuer nach dem nächsten zu bestehen hat, um so seiner holden Herrin Dulcinea von Toboso die Ehre zu erweisen. Er bastelt sich eine Rüstung, steigt auf seinen klapprigen Gaul Rocinante und lebt seinen Traum der heiligen Ritterschaft, indem er gegen mächtige Zauberer und grimmige Riesen kämpft. Oder sind es doch nur Windmühlen? Treu an seiner Seite reitet sein Knappe Sancho Panza, dem er eine Insel und den Posten des Gubernators in Aussicht stellt, und der immer wieder versucht, seinen Herrn vor dem schlimmsten Unheil zu bewahren. Denn meist enden die Episoden damit, dass Don Quijote verprügelt wird und wenig ruhmreich als „Ritter von der traurigen Gestalt“ von Sancho verarztet werden muss. Im zweiten Teil ist Don Quijote mittlerweile selbst eine literarische Berühmtheit geworden - ebenso wie die „heimliche Hauptfigur“ Sancho Panza. Ein letztes Mal machen sich beide auf den Weg zu ruhmreichen Aventiuren, bis Don Quijote in einem letzten Kampf gegen sein eigenes Spiegelbild unterliegt und sich selbst die Unsinnigkeit seiner Handlungen eingesteht. Nichts ist wirklich. Alles ist Schein. Alles ist Theater. Die ganze Welt ist Bühne.

Wer das 100 Minuten lange Stück mit Laurenz Wiegand als Don Quijote und Andreas Erfurth als Sancho Panza sowie Rüdiger Krause live an der Gitarre (Regie: Kai Frederic Schrickel) miterleben möchte, bekommt Karten in drei Kategorien ab 21,90 Euro bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen Rottweil (RW), Schwarzwald-Baar (VS) und Tuttlingen (TUT), online unter www.tuttlinger-hallen.de oder via Hotline unter Telefon 07461/910996.