Die Bilder, die derzeit in der Tuttlinger Galerie zu sehen sind, hat er gemacht: Fotograf Wolfang Volz. Er wurde 1948 geboren und stammt aus Tuttlingen. Er hat die monumentalen Werke von Christo und Jeanne-Claude in seiner einzigartigen Perspektive festgehalten. Oft wird Volz als „Das Auge von Christo und Jeanne-Claude“ bezeichnet. Seine enge Zusammenarbeit mit dem Künstlerduo prägte nicht nur seine fotografische Karriere, sondern auch sein komplettes Leben. Für die Vernissage kam der in Schweden lebende Fotograf zurück nach Tuttlingen.

Herr Volz, wie kamen Sie zur Fotografie?

Das ist eine intelligente Frage. Ich habe zuerst angefangen, Architektur in Karlsruhe zu studieren. Gleichzeitig habe ich mich aber an der Gestaltungshochschule in Kassel beworben. Dort habe ich, das war 1968, eine Luftskulptur im Park gesehen, es war ein Phallus. Als ich die gesehen habe, habe ich meinen Entschluss, Architektur zu studieren, revidiert. Es war mir plötzlich klar, dass es Kunst sein muss und nicht die Zwänge der Architektur. Eins muss ich ganz bescheiden hinzufügen, ich habe den Film „Blow up“ von Michelangelo Antonioni gesehen, und ich bin sicher nicht der einzige Fotograf, der dadurch bewegt wurde. Damals hatte ich noch keine Ahnung von Fotografie. Mit Hilfe eines Freundes meiner Eltern wurde ich dann an der Folkwang-Schule für Fotografie angenommen. So hat alles begonnen.

Wie kam es nach Ihrem Studium zur Zusammenarbeit mit Christo und Jeanne-Claude?

Ich wollte Christo treffen, seitdem ich die Phallus-Skulptur in Kassel gesehen habe. Das ergab sich dann in Krefeld, er hatte dort ein kleines Projekt „Wrapped Walk Ways“. Wir haben Nummern ausgetauscht, ich habe ein bisschen fotografiert und wir versprachen einander, uns nicht aus den Augen zu verlieren.

Wiedererkennungswert garantiert: Besucher in der Tuttlinger Galerie vor den fotografischen Dokumentationen von Christo-Werken. (Foto: Ben Maier )

Wie ging es dann weiter? Welchen Einfluss hatte Christo auf Ihre persönliche und berufliche Entwicklung als Fotograf?

Als ich verstanden habe, dass Christo meine Arbeit sieht und anerkennt, wurde mir eines bewusst. Alle Schritte, die ich noch machen muss, sind vergleichsweise klein. Ich will mir da auch gar nichts vormachen. Dieses Zusammentreffen war epochal für mich. Ich hatte viel gehofft und viel geträumt und plötzlich machte sich dieses Tor auf. Durch die gemeinsame Arbeit habe ich herausgefunden, dass es keinen besseren Beruf gibt als den des selbstständigen Fotografen.

Gab es besondere Herausforderungen bei der Dokumentation der Kunstwerke von Christo und Jeanne-Claude?

Die gab es ganz sicher. Bei jedem einzelnen Projekt musste ich mich neu einstellen. Christo hat immer gesagt: „Wolfi, du machst, ich zahle.“ Das hört man sehr gerne. Ich habe es sehr genossen zu sagen: „Jeanne-Claude, es tut mir Leid, aber ich brauche eine Woche lang einen Hubschrauber.“ Es hat immer funktioniert, ich hatte Glück mit den beiden. Ich finde es unheimlich wichtig im Leben zu erkennen, dass man Glück haben muss und sich nicht zu fein dafür ist.

Können Sie uns von einer besonders prägenden Erfahrung während der Arbeit an einem der Projekte von Christo und Jeanne-Claude erzählen?

Wir hatten zweimal eine Auseinandersetzung wegen des Monds. Christo und Jeanne-Claude wollten immer einen Vollmond im Bild haben. Der Vollmond ist nicht unbedingt leicht zu fotografieren, er kommt immer an einer anderen Stelle hoch, zu immer anderen Zeiten. Ich habe mich dann mit Mondtabellen auseinandergesetzt und musste feststellen, dass diese Aufgabe exotisch ist. So kam es dazu, dass ich im Central Park in New York den Mond mit einem Fahrrad gejagt habe. Das werde ich nie vergessen.

Welche Besonderheit sehen Sie in dieser Ausstellung?

So eine Ausstellung kann inhaltlich eine Wiederhol-Ausstellung sein. Andererseits, aus meiner Sicht, habe ich ein gutes Gefühl, dass es wieder einmal ausgestellt ist. Davor kann ich mich nicht drücken. Es gibt hier die Besonderheit, dass es mein Geburtsort ist und ich Menschen treffe, die meine Familie kannten.

Zwei Fragen hätte ich noch...

Wie alt ich bin? (lacht)

Nein, das kann ich ja im Internet nachlesen! An was arbeiten Sie gerade?

Vor kurzem habe ich die Aufarbeitung des Materials mit Christo und Jeanne-Claude abgeschlossen. Jetzt bin ich sozusagen nur noch eine Datenbank. Ich habe aus Spaß wieder angefangen analog zu fotografieren. Wohin diese Reise geht, weiß ich noch nicht.

Wie ist Ihre Beziehung zu ihrem Heimatort Tuttlingen?

Hier gibt es gutes, helles Bier. (lacht)

