Ich bin noch ganz benommen. Vom 29. Februar, dem Tag, den wir in diesem Jahr zusätzlich bekommen haben. Sie wissen schon: Die Rotation der Erde um die eigene Achse ist nicht gleichmäßig. Also brauchen wir alle vier Jahre einen Tag mehr, sonst hinken wir irgendwann hinterher.

Verkehrte Welt - na und?

Wäre das so schlimm? So nach 300 Jahren könnten wir dann im Sommer Skifahren und uns im Oktober über die Bullenhitze samt Dürre beklagen. Hat was!

Unabhängige Studien haben gezeigt, dass vor allem schwäbische Männer ihre Freundinnen gerne an einem 29. Februar heiraten würden. Und das Geld, dass sie durch die häufig wegfallenden Hochzeitstage einsparen, am liebsten in ihr Heilix Blechle investieren würden.

Schneckenessen im „Sprungjahr“

Kein Witz ist dagegen das: Einige Briten verzehren am 29. Februar eine sonst gerne verspottete französische Spezialität: Froschschenkel. Der Frosch gilt auf der Insel als Symboltier für das „leap year“ - also das „Sprungjahr“ -, wie es dort genannt wird. Frösche gehören übrigens zur Gattung der Chordaten, ein Unterstamm der Schädel- oder Wirbeltiere. Sie halten vom 29. Februar erschreckend wenig.

In der Statistik sind alle drin

Bleibt noch zu erwähnen, dass von den zusätzlichen 24 Stunden, die uns alle vier Jahre geschenkt werden, die Bundesbürger im Schnitt achteinhalb Stunden wieder verschlafen. Rund eine Stunde geht für Sport und Hobbys drauf, drei für Haushalt und Familie samt Medienkonsum. Arbeiten tun die Deutschen dagegen nur zwei Stunden und 43 Minuten pro Schaltjahrtag.

Klingt nach einem gemütlichen Leben, lässt sich aber leicht erklären: Die Zeitstatistik des Statistischen Bundesamtes erfasst alle Einwohner - so auch Rentner und Kinder ab zehn Jahren.

Und klar: Alle Schwaben, die an diesem Tag heiraten, arbeiten auch nicht. Nicht zu vergessen die Schneckenesser. (iw)