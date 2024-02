Die Kunst der Mundakrobatik erlernen

Der Beatbox-Workshop des Chorverbands mit Europameister Robeat sollte eigentlich Anfang Dezember stattfinden. Wegen des starken Wintereinbruchs musste man ihn verschieben, nun ist der Nachholtermin am Sonntag, 3. März, geplant.

Robeat zeigt den Teilnehmern in den Räumen der Jugendhilfe Mutpol, Im Steinigen Tal 10/1 in Tuttlingen, wie man mit dem Mund, aber auch dem Nasen- und Rachenbereich verschiedene Rhythmen erzeugen kann und zeigt Ideen, wie man mit der eigenen Stimme Sounds, Grooves und verschiedene Beats erarbeiten kann. Die Kursteilnehmer erfahren, wie man Percussion-Klänge imitieren kann, die sich perfekt für das gemeinsame Musizieren in Chor und Band eignen. So lassen sich Arrangements einfach und schnell aufpeppen.

Der Kurs dauert von 16 bis 18 Uhr, um 19 Uhr findet ein gemeinsames Konzert von Wireless mit Robeat und der Workshopgruppe statt, bei dem die Ergebnisse des Workshops präsentiert werden. Der Kurs kostet zehn Euro, der Eintritt fürs Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.

Anmeldung unter