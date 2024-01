Der philosophierende Wandersmann

ch habe etwas übrig für die lokale Tierwelt. Warum, kann ich nur schwer sagen. Vielleicht weil ich die letzten 15 Jahre in mit Beton übersäten Großstädten verbracht habe. Zwischen Bars und Nachtclubs habe ich das Verkehrsbegleitgrün lediglich zum Urinieren wahrgenommen. Außer frisierten, angeleinten Hunden, Hauskatzen und Ratten gab es fast nur Menschen. Jetzt verbringe ich mehr Zeit in der Natur und bin jedes Mal erstaunt, was ich die letzten Jahre verpasst habe.

An einem abgelegenen Weg im Donautal, welchen mir eine einheimische Frau empfohlen hat, entdeckte ich Ziegen mit langem Haar, umgeben von einem elektrischen Zaun. Die sahen sehr interessant aus, standen am Hang und im Hintergrund eine majestätische Felswand - leider etwas zu weit weg für ein Foto. Ich blieb stehen und beobachtete. Ein Wandersmann kam vorbei und sah meine Kamera.

„Schöne Tiere, oder?“

„Sehr, aber leider zu weit weg für ein Foto“, entgegnete ich ihm.

„Reinsteigen ist wahrscheinlich keine Option, da gibt es bestimmt einen Bock, der sofort angreift, sobald man als Fremder das Territorium betritt.“ War sein Ratschlag.

„Ja, bestimmt.“

Ich schmunzelte, er zog weiter. Warum hat er das gesagt? Den Gedanken einzusteigen hatte ich tatsächlich.

Die Ziegen kamen näher. Während ich Angst vor den vielen Hörnern zwischen den Kalksteinfelsen hatte, schnüffelte eine ebenso Schüchterne an mir. Gras aus meiner Hand lehnte sie allerdings ab. Glücklich über meine geschossenen Fotos sah ich den Wandersmann wieder in meine Richtung laufen.

„Jetzt sind sie ja doch noch gekommen.“ Mit meiner immer noch vorhandenen Großstadt-Attitüde, mit der man andere Menschen und ihr Tun gekonnt ignoriert, dachte ich mir: Ein gesprächiger Mensch.

„Ja“, sagte ich und schaute ihn freundlich an.

„Sobald es etwas zu gucken gibt, werden sie neugierig und kommen näher, bewahren aber die Distanz“, philosophierte er während eine Ziege mäh mäh mäh machte.

Ich schmunzelte wieder, er zog weiter. Nach unserem zweiten Gespräch war ich mir nicht sicher, ob er über Ziegen oder Menschen sprach.