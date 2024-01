Der mit den Waldtieren spricht

Tuttlingen

Wolfgang Schreil, genannt der Woid Woife, hier mit einem Steinmarder auf Schulter, kommt Tieren so nah, wie sonst kaum jemand. (Foto: privat )

Wolfgang Schreil, alias der „Woid Woife“, kommt den wilden Tieren in freier Natur so nah wie kaum ein anderer. Durch unglaubliche Geduld und Beharrlichkeit schafft er es, mit Rothirsch und Luchs auf Tuchfühlung zu gehen, sie aus nächster Nähe in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten und beeindruckende Bilder zu machen.