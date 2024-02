Der Regionalwettbewerb Donau-Hegau von Jugend forscht ist Geschichte. Doch für 13 Teams geht es beim Jungforscher-Vergleich in die nächste Runde. Am Freitagabend wurden sie und alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Tuttlinger Stadthalle geehrt.

Jugend forscht geht in Freiburg weiter

Die Siegerteams im Alter von 15 bis 21 Jahren vertreten nun die Region beim Landeswettbewerb „Jugend forscht“ in Freiburg im März. Folgende Teams sind laut Pressemitteilung aus dem Kreis Tuttlingen dabei:

Wassersparen mit Köpfchen: Benjamin Rüdiger, Tuttlingen, Niklas Storz, Neuhausen ob Eck, und Lorenz Schwarz, Tuttlingen, alle Immanuel-Kant-Gymnasium (IKG) und Schülerforschungszentrum Tuttlingen (SFZ).

Mushrooms for Future: Sebastian Altermann, Johannes Postatny, beide Tuttlingen, IKG, SFZ

Global Change ahoi! - Erfassung umweltrelevanter Wasserparameter in der Lübecker Bucht: Mika Köhler, Linus Gäckle, Damian Saramaga, Gymnasium Spaichingen

LEAN - Der Beweis stimmt: Chiara Cimino, Fridingen, Otto-Hahn-Gymnasium Tuttlingen, und Christian Krause, Rottum, Gymnasium Ochsenhausen, SFZ

Schüler experimentieren bald in Balingen

Die Regionalsiegerinnen und Regionalsieger im Alter von 9 bis 14 Jahren werden auf Landesebene im Rahmen von „Schüler experimentieren“ in Balingen um weitere Platzierungen wetteifern. Hier setzten sich folgende Projekte mit Beteiligung aus dem Landkreis Tuttlingen durch:

Autarkes Vogelhaus zur Beobachtung des Nestbaus und Brutverhaltens von Staren: Fabio Hammer, Paul Müller, beide Balgheim, beide Gymnasium Spaichingen

Schweres Portemonnaie - Oje! :Julius Jauß, Rasmus Jauß, beide Rietheim, beide Gymnasium Spaichingen und SFZ

Nachhaltiger Anpflanztopf: Linus Vogel, Spaichingen, Schillerschule Spaichingen

Auch 17 Sonderpreise wurden verliehen. Besonders erfreulich war für die Veranstalter des Wettbewerbs, die Firma Karl Storz und die Stadt Tuttlingen, „dass viele Schülerinnen und Schüler von Tuttlinger Schulen am Wettbewerb teilgenommen haben, die im Namen des Schülerforschungszentrums Tuttlingen an den Start gingen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Teilnehmerrekord beim zehnten Wettbewerb

„Dass wir bei der Jubiläumsausgabe einen Teilnehmerrekord verzeichnen konnten, freut uns ungemein. Die 70 Projekte waren alle sehenswert und eigentlich hätte es nur Gewinnerinnen und Gewinner geben dürfen“, so Wettbewerbsleiter Roland Renner.

Carmen Butsch ergänzt als Patenbeauftragte für Jugend forscht bei Karl Storz: „So leidenschaftlich wie die jungen Forscherinnen und Forscher bei der Sache waren, genau das zeigt uns, wie wichtig es ist, dem Nachwuchs Aufgaben und Ziele zu geben. Dafür ist der Regionalwettbewerb goldrichtig. Hier können die Jugendlichen ihr Potenzial testen und spüren, dass so viel mehr in ihnen steckt.

Bei der Feierstunde am Freitag trat unter anderem Lisa Marie Haas auf, die selbst bereits einmal an Jugend forscht teilgenommen hat und beinahe als erste deutsche Astronautin ins All geflogen wäre.

Die vollständige Gewinnerliste des Regionalwettbewerbs von Jugend forscht finden Sie hier.