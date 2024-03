Alina verdrückt ein paar Krokodilstränen und schluchzt. Ihr Bruder Pasquale will nicht mit ihr spielen - sie versteht die Welt nicht mehr. Die Vierjährige ist das Sorgenkind der Familie, seit bei ihr ein Hirntumor entdeckt wurde. Die Ärzte gaben ihr noch ein halbes Jahr zu leben. Und diese Botschaft an die Eltern: „Machen Sie als Familie noch etwas Schönes miteinander.“ Nun hat sich die Familienkrebshilfe Sonnenherz dieses Schicksals angenommen. Sie sammelt Spenden für die Familie.

Alina ist zwar nicht geheilt, aber sie lebt. Für ihre Familie grenzt das an ein Wunder. Denn zunächst sind alle Therapieversuche gescheitert.

Der Alptraum begann an Weihnachten 2021. Das 20 Monate alte Mädchen konnte plötzlich nicht mehr laufen und hatte riesige Pupillen. Zudem musste sie sich ständig übergeben. „Das war richtig komisch“, erinnert sich ihre Mutter Deborah (36).

Gleich am 27. Dezember geht sie mit ihr zum Kinderarzt. Als sie dort ankommt, ist Alina fast nicht mehr ansprechbar. Mit Tränen in den Augen sagt ihre Mutter: „Sie hing da auf meinem Arm wie ein Kartoffelsack. Ich glaube, sie hat mich auch nicht mehr erkannt.“ Der Kinderarzt reagiert sofort: Alina kommt in die Kinderklinik nach Singen.

Nach Singen in die Kinderklinik

Dort wird ihr Kopf gründlich untersucht. Als die Röntgenaufnahmen endlich da sind, bestätigen sie den schrecklichen Verdacht des Arztes: In Alinas Kopf wächst ein Tumor. Genau an der Stelle, wo das Hirnwasser abfließt.

Es sammelt sich und bläht Alinas Kopf auf. Wie bei einem Luftballon. Jetzt muss es schnell gehen. Alina kommt mit dem Rettungshubschrauber nach Freiburg. Ihre Mutter packt zu Hause die wichtigsten Sachen und fährt ebenfalls los.

Tapfer erträgt Alina die Medikation

Schon am nächsten Tag wird die Kleine operiert. Vier Stunden lang. Komplett entfernen können die Ärzte den Tumor nicht. Das wäre lebensgefährlich. Alinas einzige Chance ist eine Chemotherapie. Die Haare fallen dem Mädchen büschelweise aus und werden schließlich abrasiert.

Tapfer lässt Alina alles über sich ergehen. Doch es hilft nichts. Der Tumor ist nicht geschrumpft, sondern sogar noch gewachsen. Von drei auf vier Zentimeter Größe. Und sie hat Metastasen in der Wirbelsäule. Eine Bestrahlung folgt. Dann erneut Chemo. Doch Alinas Heilungschancen sinken. Für ihre Familie bricht eine Welt zusammen: Ärzte geben dem kleinen Mädchen noch etwa sechs Monate zu leben. Das war im Juli 2022.

Nun soll alles umsonst sein?

Ihre Mutter will das nicht wahrhaben. Sie setzt alle Hebel in Bewegung, recherchiert selbst und schaut, was möglich ist. Da hilft der Zufall. Sie hat für ihre Tochter eine Homepage eingerichtet, in der sie deren Schicksal beleuchtet. Das sieht ein junger Mann, der seit zehn Jahren an einem Hirntumor leidet. Er nimmt per Facebook Kontakt zu der Familie in Tuttlingen auf. Denn bei ihm wurde eine Mutation festgestellt, für die es eine spezielle Tabletten-Therapie geben soll.

Alinas Familie kämpft darum, dass die Ärzte nochmals eine Probe des Tumors in ein Labor einschicken. Und tatsächlich: In Alinas Probe wird dieselbe Mutation festgestellt. Das ist letztlich ihre Rettung.

Tabletten als letzte Rettung

Heute wuselt Alina wieder durch die Wohnung und besucht seit September einen Kindergarten. Jeden Tag muss sie zwei verschiedene Tabletten nehmen, die den Krebs im Zaum halten.

Ihre Mutter sagt: „Der Tumor ist so gut wie verblasst.“ Auch die 15 bis 25 Metastasen in Kopf und Wirbelsäule seien nicht mehr zu erkennen. „Ich nenne sie Wundermedikamente“, sagt Deborah Heitzer und schiebt die beiden Packungen über den Tisch.

Angst und Ungewissheit bleiben

Dennoch: Die Angst bleibt. Die Medikamente sind teuer. Was, wenn die Krankenkasse plötzlich beschließt, sie nicht mehr zu bezahlen? Alle drei Monate muss die Familie mit Alina zum MRT nach Freiburg. Nur die Wirksamkeit der Medikation garantiere, dass Alina die Tabletten auch weiterhin verschrieben bekomme.

Durch die Tabletten hat die Vierjährige Übergewicht. Ihre linke Körperseite ist durch die Krebserkrankung in Mitleidenschaft gezogen, das wirkt sich auch beim Laufen aus. Sie ist entwicklungsverzögert und hat Pflegestufe drei. Alina bekommt Physio- und Ergotherapie, Heilpädagogik, Logopädie und Sprachförderung. Ein Fulltime-Job für die Mutter.

Die Ärzte wagen keine Prognosen

Vater Manuel unterhält die vierköpfige Familie, zu der neuerdings auch Hündin Luna gehört, mit seinem Job als Lagerist und Stapelfahrer bei einer Spedition. Der älteste Sohn ist 19 Jahre alt und bereits ausgezogen.

"Helft Alina" Spendenkonto eingerichtet Wer spenden will, findet die Kontodaten der Organisation unter der Web-Adresse www.fkh-sonnenherz.de. Ganz wichtig ist, den Vermerk „Helft Alina“ beim Verwendungszweck oder beim Projekt einzutragen.

Um eine Spendenbescheinigung zu erhalten, sollte im Verwendungszweck die vollständige Adresse angegeben werden. Weitere Informationen zur Organisation sind unter der Web-Adresse zu finden.

Wie wird Alinas Leben weitergehen? Kann sie eine Regelschule besuchen? Einen Job erlernen? Kein Arzt wagt eine Prognose. Und was, wenn ihre Familie sie nicht mehr unterstützen kann? Ihre Mutter möchte die Spenden, die durch die Aktion der Familienkrebshilfe eingehen, auch für später anlegen. Damit das Geld Alina auch in Zukunft zugute kommen kann.

Und nach den Jahren der schlimmen Belastung durch den Krebs wünschen sich Alina, Pasquale, Deborah und Manuel, als Familie mal einen gemeinsamen Urlaub erleben zu dürfen. Das hatten sie noch nie. „Nach Italien, um meine Familie zu besuchen. Oder mal zusammen Camping-Urlaub machen. Das wäre ein Traum“, meint Deborah.

Pasquale, der durch die Krankheit seiner Schwester zurückstecken musste, würde gerne ins Legoland gehen. Oder vielleicht ins Disney-Land?

Therapiehund Luna an ihrer Seite

Alina ist alles recht. Hauptsache, sie hat ihre Familie um sich. Und Luna. Die soll als Therapiehund für sie ausgebildet werden. „Wir wissen noch nicht, ob Alina vielleicht epileptische Anfälle hat“, sagt ihre Mutter. Als Folge des Tumors. Luna könnte sie dann begleiten und bei Anzeichen eines Anfalls warnen. Auch nachts wird sie über Alina wachen. Denn wie gesagt: „Ich habe immer noch Angst“, sagt ihre Mutter.

Alina Wünsche erfüllen, mit ihr in den Zoo fahren oder Ausflüge machen - das wünscht sich die Familie. Doch dafür fehlt das Geld. Deshalb hat die Familienkrebshilfe Sonnenherz, eine gemeinnützige Organisation, die 2017 gegründet wurde, eine Spendenaktion initiiert, „deren Gelder zu 100 Prozent an Alina und ihre Familie weitergeleitet werden“, so Noreen Scherer von der Familienkrebshilfe. Um von der Organisation unterstützt zu werden, müssen medizinische Gutachten, Atteste und Belege vorgelegt werden, heißt es.