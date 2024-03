Comics & Co entdecken

Die VHS Tuttlingen bietet in Kooperation mit der Stadtbibliothek am Dienstag, 12. März, von 18.30 bis 20 Uhr ein Abendseminar zum Thema „Comics, Mangas, Graphic Novels“ unter der Leitung von Yvonne Grausam, Leiterin der Stadtbibliothek Tuttlingen, an.

In frankophonen Ländern werden Comics von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen gelesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie gelten dort als Kunstform, pädagogisch wertvoll und zugleich unterhaltsam. Yvonne Grausam, selbst leidenschaftliche Comicleserin, stellt in diesem Seminar die verschiedenen Arten und Ausprägungen des Comics - vom Heft bis Graphic Novel - vor und macht Lust, das Genre neu zu entdecken. Die Veranstaltung ist kostenlos und findet im Lesesaal der Stadtbibliothek, Schulstraße 6, statt.

Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, Telefon 07461/96910, oder per Mail: [email protected] erforderlich.