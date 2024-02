Christo und JR sind in der Tuttlinger Galerie zu sehen

Die Galerie der Stadt Tuttlingen bringt eine noch nie vorher gezeigte Kombination von Künstlern in die Öffentlichkeit. Mit der Ausstellung „Wie Kunst unsere Sicht auf die Welt verändert“ stellt sie die Arbeit des berühmten Künstlerpaars Christo und Jeanne-Claude in einen Zusammenhang mit den Projekten des ebenso weltweit bekannten französischen Künstlers JR, heißt es in der Ankündigung der Stadt Tuttlingen.

„Sowohl Christo und Jeanne Claude als auch JR durchbrechen die Grenzen des Kunstbetriebs“, so die Kuratorin Anna-Maria Ehrmann-Schindlbeck, „in dem sie eine breite Öffentlichkeit quer durch alle sozialen Schichten für ihre Aktionen interessieren und einbeziehen.“ Von Samstag, 24. Februar, bis zum 28. April kann man dieser Verbindung nun in Tuttlingen jeweils dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr nachspüren. Sie zeige sowohl die spektakulären Verhüllungskationen von Christo und Jeanne-Claude als auch die großflächigen Porträtaktionen an ungewöhnlichen Orten und Architekturen von JR.

Christo (1935-2020) und Jeanne-Claude (1935-2009) umwickelten und umhüllten zunächst Alltagsgegenstände von der Rose bis zum VW-Käfer. Mit den sogenannten Store Fronts übertrugen sie das Geheimnisvolle des Verpackten in eine architektonische Dimension. Diese verändernden Eingriffe waren die Vorläufer für die Eingriffe in ganze Bauwerke und sogar Landschaften in großem Format. Die Magie ihrer Projekte, wie etwa die Verhüllung des Reichstags in Berlin (1995), bleiben allen, die sie erlebt haben, unvergesslich.

Obwohl Christo und Jeanne-Claude mit ihren Werken Generationen von Künstlern und Künstlerinnen inspiriert haben, gibt es bis heute kaum jemanden, der auf vergleichbare Weise weltumspannend und öffentlichkeitswirksam arbeitet. Eine Ausnahme bildet der aus Frankreich stammende Künstler JR (1983), der ein bekennender Fan von Christo und Jeanne-Claude ist und mehrere Projekte der beiden begleitet hat.

Berühmt wurde JR mit Porträtfotografien, die er - oft ohne offizielle Genehmigung - in monumentalen Formaten auf Häuserfronten, Eisenbahnzügen, Containerschiffen oder Grenzmauern plakatierte. Wie Christo und Jeanne-Claude konfrontiert er mit seiner Kunst im öffentlichen Raum Menschen, die normalerweise keine Galerie und kein Museum besuchen würden. Die Geschichten, die er mit seinen Projekten erzählt, sollen unseren Blick auf die Welt verändern.

Obwohl JR nach eigener Aussage mit seiner Kunst keine Antworten vorgeben möchte, sind seine Projekte doch häufig von sozialen und gesellschaftspolitischen Themen geprägt. „Hierin liegt ein entscheidender Unterschied zur Kunst von Christo und Jeanne-Claude“, so Kuratorin Ehrmann-Schindlbeck. Das Künstlerpaar Christo und Jeanne-Claude habe wiederholt betont, dass ihre Kunst nicht im Dienst irgendeiner politischer Zielsetzung stehe, sondern es ihnen lediglich um die Kunst als solche ginge.