BUND zeigt Doku „Von Menschen, die auf Bäume steigen“

Der BUND Tuttlingen lädt am Freitag, 1. März, um 19 Uhr zum Dokumentarfilm „Von Menschen, die auf Bäume steigen“ ins Umweltzentrum, Mühlenweg 12 ein.

Der eineinhalbstündige Film von Christian Fussenegger und Bernadette Hauke handelt vom Widerstand gegen die Kiesgrubenpläne, die den Altdorfer Wald in Oberschwaben bedrohen. Die Filmemacher begleiteten über 18 Monate hinweg Aktivistinnen und Aktivisten rund um das „KlimaCamp“ im Altdorfer Wald.

Protest und ziviler Ungehorsam stoßen in Oberschwaben bei den meisten Bürgern auf Unverständnis und offene Ablehnung. Auch dann, wenn es ganz konkret um den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen wie Natur, Wasser und Boden geht. Der Widerstand gegen Abholzung und Kiesgewinnung im Altdorfer Wald und die Untätigkeit von Gemeinden und Politik in Sachen Klimaschutz soll durch den Kletteraktivismus neuen Schwung bekommen. Der Film ist auch eine Hommage an den größten Wald Oberschwabens und die Menschen, die ihn bewahren wollen.

Zum anschließenden Filmgespräch um den Altdorfer Wald kommen die Protagonisten Samuel Bosch, Rosmarie Vogt und Martin Lang und Gudrun Bosch und beantworten gerne alle Fragen. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Aktivisten wird gebeten.