BSV will seine Serie weiter ausbauen

Am 19. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald wirft das nächste Topspiel seine Schatten voraus - der Tabellenführer muss zum Dritten. Die SpVgg 06 Trossingen könnte der Nutznießer bei einem Remis werden.

SG 08 Schramberg/Sulgen - BSV 07 Schwenningen (Sonntag, 15.30 Uhr, in Schramberg/3:2). Das nächste Topspiel steht für die Neckarstädter an. In der Talstadt wartet ein besonderes Aufsteigerduell. „Wir wissen, was auf uns zukommt. Es wird sehr schwer auf dem kleinen Kunstrasen“, sagt BSV-Trainer Jago Maric. „Unser Ziel ist es, weiter ungeschlagen die Serie auszubauen.“ Beide wurden vor der Runde als heiße Auftsiegskandidaten für einen Durchmarsch gehandelt. Die ersten zehn Spiele dominierte die SG08 (neun Siege), darunter das 3:2 in Schwenningen. Seit dieser Partie ist der BSV allerdings 13 Ligapartien ungeschlagen. Holte einen Zehn-Punkte-Rückstand auf und profitierte von den Patzern der Heimelf (fünf Spiele ohne Sieg). Dadurch ist BSV-Trainer Jago Maric mit seinem Team nun Tabellenführer mit 36 Zählern, die SG hat 33. Mit einem weiteren Sieg könnten sich die Gäste absetzen. Zuletzt fehlte Schramberg Top-Torjäger Flavius Oprea (22 Treffer). SG-Trainer Onur Hepkeskin weiß, „dass der BSV zuletzt besser in Form war als wir. Wir werden trotzdem versuchen zu gewinnen und das Rennen an der Spitze weiter spannend und offen zu halten“.

SpVgg 06 Trossingen - SV Villingendorf (Samstag, 15.30 Uhr/6:1). So klar wie in der Vorrunde dürfte es nur dann werden, wenn die Hausherren um Trainer Hannes Friedrich gegen den Tabellenletzten einen Sahnetag erwischen. Zuletzt verloren die Nullsechser zwei Spiele und die Tabellenführung. Im Kampf um den Aufstieg sind weitere Ausrutscher zu vermeiden.

FSV Denkingen - FV 08 Rottweil (Samstag, 15.30 Uhr/3:1). Im Hinspiel gewann der FSV in der Neckarstadt. Am letzten Wochenende waren die Formkurven jedoch anders herum: Denkingen kassierte nach der Winterpause bereits neun Gegentore. „Da müssen wir ansetzen und unsere Defensive verbessern, weniger Fehler machen“, so Trainer Nunzio Pastore. Die Nullachter holten vier Zähler aus zwei Partien und wollen nachlegen, um den Abstand auf den FSV auf acht Punkte zu vergößern. Mit Christian Braun hat Rottweil einen erfahrenen Torjäger bekommen, der bereits getroffen hat.

SV Bubsheim - SG Zimmern/Horgen (Sonntag, 15 Uhr/0:5). Die schweren Auswärtsspiele bei den Titelkandidaten sind vorbei, jetzt geht es an die Pflicht daheim gegen den Vorletzten. Dieser überraschte zuletzt Trossingen. Von daher ist Paul Ratke vorgewarnt, „dass wir den Gegner nicht unterschätzen und konzentriert spielen“, so der Trainer. des SV Bubsheim.

SG Deißlingen/Lauffen - SV Wurmlingen (Sonntag, 15 Uhr/3:1). Beide Teams waren am Donnerstag im Pokal im Einsatz und hatten gleichermaßen eine intensive Belastungswoche. Es wird mit einem eng umkämpften Spiel zu rechnen sein, in dem beide Seiten mit Robin Schumpp (SGDL/15) und Noah Viani (SVW/15) einen starken Torjäger vorweisen. „Der Sieg gegen Schramberg gab uns Selbstvertrauen, das Pokalspiel gegen den BSV war ein weiterer echter Härtetest“, so Spielertrainer Tom Schmid.

VfL Mühlheim - SG Bösingen II/Beffendorf (Sonntag, 15 Uhr/1:1). Das dritte Heimspiel in Folge steht für den VfL an - Ziel für Trainer Philipp Wolf ist der nächste Sieg wie das überzeugende 5:0 gegen Hardt. Die Ettenberger sind drei Partien hintereinander ungeschlagen und kassierten seit 289 Minuten keinen Gegentreffer mehr.

SV Waldmössingen - FC Hardt (Sonntag, 15 Uhr/3:3). Ein besonderer Lokalkampf, da beide im Abstiegskampf stecken und versuchen müssen, weiter vor dem Strich zu bleiben und das Polster zu vergrößern.

SV Winzeln - SpVgg. Bochingen (Sonntag, 15 Uhr/4:1). Mit einer kompakten Abwehr um den immer noch überragenden Tobias Bea ist der SV Winzeln mit einem Spiel weniger als Überraschungsmannschaft mit an der Spitze und nur vier Punkte hinter Platz eins. „So weit nach oben denken wir noch nicht, erst einmal gilt es, die Hausaufgaben zu machen“, freut sich der zweite Spielertrainer Tobias Heizmann über den momentanen Erfolg. Bekommen die Bochinger den Vierfach-Torschütze Simon Gaus der Winzelner in Schach gehalten, ist eventuell eine Überraschung im Lokalderby möglich. „Wir sind nur Außenseiter“, weiß Bochingens Spielertrainer Stefan Schatz.