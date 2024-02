Bluesrocknacht in der Stadthalle Tuttlingen

Zu einer Bluesrocknacht mit einer Band lädt die Stadthalle Tuttlingen am Sonntag, 14. April, ein. Zu Gast ist die 2019 als „Dave Warmerdam Band“ in den Niederlanden gegründete Formation „Harlem Lake“ auf ihrer „European Tour 2024“. I

hren rohen 70er-Jahre-Soul verbinde die Band um Sängerin Janne Timmer mit zeitgenössischem Blues, Americana und Rock. „Der ausgereifte Sound wird garantiert auch in Tuttlingen zünden“, sagt Programmplaner Berthold Honeker. Das Konzert beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Karten sind ab sofort im vergünstigten Vorverkauf erhältlich.

„Unsere Mission ist es, unsere musikalische Leidenschaft und unsere Geschichten mit der Welt zu teilen“, so Bandgründer Dave Warmerdam. Warmerdam selbst hatte zuvor in Memphis beim Halbfinale der International Blues Challenge mit seinem Klaviertalent überzeugt. Ihre Fans fand die junge Band laut Ankündigung in überfüllten Bars und auf Blues-Festivals. Das alles versprach für 2020 größere Bühnen, größere Festivals und Tourneen nach Deutschland und Belgien, doch die Pandemie drückte den Pausenknopf. 2021 veröffentlichten sie ihr von der Kritik gefeiertes Debütalbum „A Fool’s Paradise Vol.1“ und holten sich 2022 im schwedischen Mälmo die „European Blues Challenge“. Ihr zweites Album „Volition Live“ erschien im Februar 2023.

Mit Dave Warmerdam an der Hammond-Orgel, Sonny Ray an der Gitarre und Leadsängerin Janne Timmer als Solisten sowie Schlagzeuger Benjamin Torbijn und Bassist Kjelt Ostendorf kreiiert das Quintett einen heterogen Bandsound mit Einflüssen etwa von Joe Bonamassa, Dire Straits, Little Feat und BB King. Auch Stadthallen-Geschäftsführer Michael Baur gibt sich sicher: „Von dieser Band wird noch viel zu hören sein.“

Tickets gibt es für 21,90 Euro im vergünstigten Vorverkauf bei der Ticketbox in Tuttlingen, online unter www.tuttlinger-hallen.de, per Telefon-Hotline unter 07461/910996 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen für das KulturTicket Schwarzwald-Baar-Heuberg in der Region in den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen.