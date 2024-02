Bestsellerautorin Ulrike Herrman bei Autor im Gespräch

Die Wirtschaftskorrespondentin der taz und Bestsellerautorin Ulrike Herrman stellt am Donnerstag, 29. Februar, 20 Uhr, im Theater am Ring ihr Buch „Das Ende des Kapitalismus“ vor. Demokratie und Wohlstand, ein längeres Leben, mehr Gleichberechtigung und Bildung: Der Kapitalismus habe laut Ankündigung viel Positives bewirkt. Zugleich ruiniere er jedoch Klima und Umwelt, sodass die Menschheit nun existenziell gefährdet ist.

Grünes Wachstum soll die Rettung sein, aber Ulrike Herrmann hält dagegen: Sie erklärt in ihrem neuen Buch, warum wir stattdessen grünes Schrumpfen brauchen.

Ulrike Herrmann, geboren 1964 in Hamburg, ist seit 2000 Wirtschaftskorrespondentin der taz und Publizistin zu sozial- und wirtschaftspolitischen Themen. 2010 erschien ihr erstes Buch „Hurra, wir dürfen zahlen. Über den Selbstbetrug der Mittelschicht“ im WestendVerlag. In Folge publizierte sie zahlreiche Bestseller. Einen Namen gemacht hat sie sich nicht zuletzt mit ihren zahlreichen Vorträgen zu Wirtschaftsthemen bei Stiftungen, Instituten oder Universitäten. Auch in Talkshows ist sie gern gesehener Gast.

Karten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro (ermäßigt 10 Euro) zuzüglich ein Euro Systemgebühr unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, unter der Ticket-Hotline 07721/82-2525, per Mail an [email protected] und im Internet, unter www.villingen-schwenningen.de/tickets.