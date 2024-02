Berauscht und ohne Führerschein Unfall verursacht

Einen Unfall mit zwei verletzten Personen und einem Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro hat ein berauschter Autofahrer am Mittwochabend, gegen 22.15 Uhr, im Kreuzungsbereich der Königstraße und der Blumenstraße verursacht. Der 20-jährige Autofahrer prallte mit seinem Wagen laut Polizei auf der Kreuzung zur Königstraße mit dem Auto einer 57-Jährigen zusammen, die in Richtung Innenstadt fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes verletzte sich die Frau leicht und ihr 71 Jahre alter Beifahrer schwer. Rettungswagen brachte die beiden in eine Klinik. Bei der Überprüfung des 20-Jährigen stellten die Beamten nicht nur fest, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt, sondern außerdem Anzeichen auf den Konsum von Drogen. Ein Vortest bestätigte den Verdacht.