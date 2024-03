Beendet Bubsheim Schwenningens Super-Serie?

Die Top-Vier der Tabelle haben in der Fußball-Bezirksliga am 18. Spieltag schwierige, jedoch lösbare Aufgaben, um die eigene Positionen zu festigen. Die fünf Clubs aus dem Kreis Tuttlingen treffen dabei zweimal auf einen der Meisterschafts-Mitfavoriten.

BSV 07 Schwenningen - SV Bubsheim (Sa., 15.30 Uhr/1:1). Nach der Überraschung in Schramberg (2:2) peilt der SVB erneut einen Coup an und möchte die Neckarstädter ärgern. Die sind jedoch seit einem halben Jahr in 14 Pflichtspielen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen und wollen den nächsten Dreier. „Aus dem Hinspiel wissen wir, was wir besser machen müssen. Bubsheim ist nicht zu unterschätzen und hat sich im Laufe der Runde gesteigert“, sagt BSV-Coach Jago Maric. Ein Wiedersehen gibt es für den Heuberger Torjäger Dimitri Stroh mit seinem Ex-Verein.

SV Wurmlingen - SG 08 Schramberg/Sulgen (So., 15 Uhr/1:8). Im Hinspiel kassierte der SVW im Aufsteigerduell eine böse Klatsche in der Talstadt. „Damals lief bei uns nichts zusammen, da war jeder Schuss ein Treffer“, bilanzierte seinerzeit SVW-Spielertrainer Tom Schmid die Lehrstunde. Indes weiß bei den Nullachtern der sportliche Leiter Suat Pala, „dass wir versuchen müssen, wieder in die Spur zu kommen. Zuletzt taten wir uns schwer.“ Seit fünf Spielen hat der Tabellenzweite nicht mehr gewinnen können. Personell ging Offensivmann Erik Törteli nach Waldmössingen, dafür kam vom BSV Ibrahim Zibani. Mit einem besseren Ergebnis möchte sich Wurmlingen gut aus der Affäre ziehen.

SpVgg Bochingen - FSV Denkingen (1:1). Zwei punktgleiche Teams mit je 17 Punkten treffen in einem richtungsweisenden Kellerduell aufeinander. Es geht um den Klassenerhalt und daher weiß FSV-Trainer Nunzio Pastore, „dass beide Teams dringend drei Punkte benötigen.“ Zumal Bochingen den Start mit dem 1:2 in Waldmössingen versemmelte. Denkingen wiederum kam nach dreimaliger Führung gegen Villingendorf zu einem 4:4. „Dies war sehr ärgerlich, weil wir zu viele Fehler gemacht haben. Wenn man daheim vier Tore erzielt, sollte dies normal zum Sieg reichen“, meint Pastore.

VfL Mühlheim - FC Hardt (2:0). Einen unberechenbaren Gast hat der VfL auf dem Ettenberg zu bespielen. Hardt steht nur einen Zähler vor den Abstiegsrängen, verlor in Deißlingen 0:2 und steht unter Zugzwang. Mühlheim wusste gegen Rottweil beim 0:0 nicht zu überzeugen, weshalb Spielertrainer Philipp Wolf Handlungsbedarf sieht, „weil wir viele Dinge in jedem Fall besser machen müssen.“

SG Zimmern II/Horgen - SpVgg Trossingen (1:2). Wenn der Letzte auf den Ersten trifft, ist die Ausgangslage klar: Der Tabellenführer reist als haushoher Favorit an. Die SG möchte in der Außenseiterolle zum Stolperstein werden. Trossingens Trainer Hannes Friedrich sieht sein Team noch nicht da, wo er es gerne schon haben würde. „Gegen Schwenningen haben wir insgesamt nach vorne zu schwach gespielt. Gegen Zimmern müssen wir da deutlich mehr einbringen, um die Punkte zu holen.“