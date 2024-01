Wenn eine Stadt attraktiver werden soll, muss gebaut werden. Das gilt auch für Tuttlingen. Deshalb sind auch für das laufende Jahr zahlreiche Baustellen geplant. Eine Übersicht.

Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes

Los geht’s direkt im März mit dem Bahnhofsvorplatz. Dieser wird komplett neugestaltet - genau wie der komplette zentrale Busbahnhof. Die Busse fahren deshalb bereits seit einigen Wochen den eigens dafür angelegten provisorischen Busbahnhof direkt neben dem Gelände an. Kostenpunkt: rund 16 Millionen Euro. Bis Ende Dezember soll dann alles fertig sein.

So soll der Bahnhofsvorplatz künftig aussehen (Foto: pm )

Neue Fahrradstraße

Ähnlich sieht es mit der geplanten Fahrradstraße in der Uhlandstraße aus. Der Baubeginn ist für dieses Frühjahr angesetzt. Im Dezember 2025 soll das Projekt dann fertiggestellt sein. Geplant ist eine Erneuerung des Kanals, den Vollausbau der Uhlandstraße und der damit verbundenen Schaffung einer Radverbindung. Rund 1,8 Millionen Euro sind dafür angesetzt.

Neue Verkehrsführung am Drei-Kronen-Quartier

Autofahrer sollten in der Stockacher Straße demnächst ganz besonders aufmerksam sein. Denn im Zuge des Neubaus Drei-Kronen-Quartier wird die Verkehrsführung rund um das Areal geändert. Das bedeutet auch die Umverlegung der Seltenbachdole, sowie ein Vollausbau der Stockacher Straße. Insgesamt belaufen sich die Gesamtkosten für das Quartier auf rund 10,5 Millionen Euro. Beginn der Arbeiten ist Frühjahr diesen Jahres, Ende Dezember 2025 soll das Projekt fertiggestellt sein.

Fertigstellung Rathaussteg

Der alte Rathaussteg ist längst Geschichte und der Zeitplan, den neuen bis Ende vergangenen Jahres zu errichten, konnte nicht eingehalten werde. Ein Ende ist aber dennoch in Sicht. Bis Ende Juli diesen Jahres soll die neue Brücke, die Weimar- und Stuttgarter Straße verbindet, stehen. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 4,5 Millionen Euro.

Verlegen des Riedgrabens

Bereits im September 2023 sind die Bauarbeiten am Riedgraben gestartet. Das geplante Bauende ist für Sommer 2024 angesetzt. Die Kosten für das Verlegen des Grabens aus der Wasserschutzzone I in die Zone II belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro.

Stützmauer am Krähenbach

Auch die Sanierung der Stützmauer am Krähenbach startete bereits im vergangenen Jahr. Im Frühjahr diesen Jahres sollen die Arbeiten allerdings erledigt sein. Kostenpunkt: Rund 800.000 Euro.

Stützmauer in der Stoßbühlgasse

Die Arbeiten an der Stützmauer in der Stoßbühlgasse laufen bereits seit April 2023 und werden die Möhringer auch das laufende Jahr noch begleiten. Die Sanierung der Mauer und des Fahrbahnbelags in der kompletten Stößbühlgasse dauern noch bis November diesen Jahres an. 750.000 Euro sind dafür angesetzt.

Kleinere Sanierungsarbeiten

Außerdem sind noch weitere kleinere Sanierungsarbeiten geplant. Beispielsweise in der Nendinger Allee, Im Winkel, Scheffelstraße oder am Radweg Richtung Wurmlingen. „Neben diesen Projekten wird es auch dieses Jahr wieder eine Reihe von kleinen Maßnahmen und Aufgrabungen geben. Falls die Deutsche Glasfaser - wie wir ja hoffen - doch noch genug Verträge abschließen kann und mit der Verlegung von Glasfaserkabeln beginnt“, ergänzt Stadtsprecher Arno Specht.

Arbeiten der Stadtentwässerung sorgen für Umleitungen

Neben den genannten Baumaßnahmen hat auch die Stadtentwässerung einige Arbeiten auf der Liste. Beispielsweise in der Stuttgarter Straße. Dort wird Ende April 2024 in einer Nebenstrecke der Mischwasserkanal erneuert. Betroffen ist der Abschnitt der Stuttgarter Straße 180 bis 236. Parallel dazu werden Wasser- und Stromleitungen bis Haus Nummer 258 erneuert. Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung der Nebenstrecke erforderlich. Die Kosten für den Kanalbau belaufen sich auf rund eine Million Euro. Geplantes Bauende ist Mai 2025.

Weiter geht’s im Einzugsgebiet der Alexanderstraße. Baubeginn ist im Sommer diesen Jahres und geplantes Bauende im Sommer 2026. Auch hier muss der Mischwasserkanal erneuert werden. Betroffen ist der Abschnitt Bruderhof-, Engener-, Emminger-, Ring- und Karpfenstraße. Parallel dazu werden auch die Wasser- und Stromleitungen erneuert. Der Durchgangsverkehr ist von der Maßnahme nicht betroffen, es soll allerdings lokale Umleitungen um das jeweilige Baufeld geben. 2,9 Millionen Euro betragen die Kosten für das Projekt.

Auch der Lamellenklärer auf der Burg in Möhringen steht auf der Liste der Baumaßnahmen. Baubeginn ist im Sommer 2024, Ende 2024 soll die Maßnahme fertiggestellt sein. Vor Ort soll eine Regenwasserbehandlungsanlage im Kreuzungsbereich Schwarzwaldstraße und Schönhalde gebaut werden. Dafür ist eine Vollsperrung des Kreuzungsbereichs erforderlich - mit lokaler Umleitung. Kostenpunkt: Rund 600.000 Euro.

Zuletzt ist auch das Sanierungsgebiet fünf an der Reihe - die Arbeiten laufen bereits seit September 2023. Das schließt das gesamte nördliche Stadtgebiet ein. Dort sollen punktuelle Sanierungen von Kanälen durchgeführt werden. Deshalb soll es auch lokale Sperrungen mit Umleitungen geben. Im Sommer 2024 ist dann auch die Nendinger Allee an der Reihe, die vollgesperrt werden muss. Es soll eine überörtliche Umleitung eingerichtet werden. Die Kosten für die Maßnahmen in dem Sanierungsgebiet belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro.

Aber: „Diese Liste ist natürlich vorläufig und ohne Gewähr - gerade bei komplexen Tiefbauarbeiten kommt es immer wieder zu Verzögerungen oder Verteuerungen, auch hängen die Zeitpläne stark davon ab, ob die benötigten Fachfirmen auch Kapazitäten haben“, betont Specht. Gerade letzteres ließe sich zu Jahresbeginn schwer voraussagen.