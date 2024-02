Fußball ist ein bisschen wie Politik. Alle paar Monate passiert was, das man einfach nicht ignorieren kann. Alle wollen drüber reden, es muss einfach raus! Thomas Tuchel! Nach der Wochenendschlappe gegen Bochum war er in etwa so sicher im Amt wie ein Minister, dem Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel gerade ihr vollstes Vertrauten ausgesprochen hatte. Ergo: Drei Tage später seinen Job los.

Da geht’s in der Kreisliga ehrlicher zu. Neulich zum Beispiel, Freundschaftsspiel im Umläufle. Man freut sich, wenn ein Pass da ankommt, wo er hin soll, und dass überhaupt ein Trainer am Spielfeldrand steht, ist schon ein Grund zum Feiern. Wer gewinnt, ist am Ende auch nicht so wichtig, schließlich muss sich jeder um seine Schürfwunden vom Kunstrasen kümmern. Geteiltes Leid und so.

Schließen wir diese Fußball-Ausführungen mit einer Bananenflanke zu David Beckham. Der war auch mal Fußballer. Aber wissen Sie, was David Beckham heute macht? Lionel Messi viel Geld bezahlen, damit er in einem pinken Trikot über amerikanische Fußballplätze rennt. Aber auch: Honig! Bee-ckham hat sich dafür extra ein paar Bienen und einen schicken Imkeranzug angeschafft. Hühner hat Beckham auch und kürzlich präsentierte er stolz ihr erstes Ei. Ein B-egg-ham!

So. Können wir jetzt bitte wieder über Politik reden?