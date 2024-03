Auszeichnung für beste Innovationen

Kleine und mittelständische Unternehmen aus Industrie, Handwerk und technologischer Dienstleistung können sich ab sofort für den Dr.-Rudolf-Eberle-Innovationspreis bewerben. Das hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg in einer Pressemitteilung mitgeteilt.

Bis Freitag, 31. Mai, können Unternehmen aus den Landkreisen Rottweil, Tuttlingen und dem Schwarzwald-Baar-Kreis ihre Bewerbungen einreichen. Für den Preis in Frage kommen innovative Produkte, Verfahren und technologischen Dienstleistungen. Auch in diesem Jahr sollen Preise in Höhe von insgesamt 50.000 Euro vergeben werden.

Der Innovationspreis des Landes Baden-Württembergs wird bereits zum 40. Mal verliehen. Bewerben können sich im Land ansässige Unternehmen mit maximal 500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von bis zu 100 Millionen Euro. Die eingereichten Bewerbungen werden von einer Fachjury aus Wirtschaft und Wissenschaft bewertet. Besonders Augenmerk wird dabei auf den technischen Fortschritt, die Leistungen des Unternehmens und den nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg gelegt.

„Die Gewinner werden im Rahmen einer öffentlichen Preisverleihung bekannt gegeben. Dadurch erhalten die Betriebe eine Werbeplattform, die landesweit Anerkennung findet“, wird Niklas Lehmann, Technologietransfermanager der IHK, zitiert.

Die Preisverleihung findet am Montag, 25. November, statt. Zusätzlich verleiht die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft GmbH (MBG) einen Sonderpreis in Höhe von 7.500 Euro, der an ein junges Unternehmen gehen soll.