Ausweichmanöver verursacht 15.000 Euro Schaden

Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro an zwei beteiligten Autos ist es am Mittwochvormittag, gegen 10.30 Uhr, im Bereich der Königstraße 56 gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Ein 29-Jähriger fuhr mit einem VW Golf GTI auf der Königstraße in Richtung Stadtmitte. Kurz nach der Abzweigung Gaußsstraße lenkte der junge Mann nach Angaben der Polizei nach rechts, um einem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen. Hierbei streifte der Golf mit der gesamten rechten Seite an einem geparkten Renault Clio entlang. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.