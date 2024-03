Ausstellung mit Werken von Alfons Kalter wird eröffnet

Im Kulturhaus im Bürgerpark in Tuttlingen öffnet die Ausstellung „Variationen“ - Leben ist Vielfalt mit Werken von Alfons Kalter an. Die Vernissage findet am Freitag, 22. März, 18 Uhr, statt. Danach ist die Ausstellung am 23., 24., 29. März, jeweils 11 bis 17 Uhr, sowie am 28. März von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Dies teilt das Kulturhaus im Bürgerpark mit.

Bei der Vernissage führt Sigrid Keicher, Religionslehrerin, Künstlerische Therapieausbildung, ins Werk von Alfons Kalter ein. Das Thema der Ausstellung „Variationen“ spiegelt das Interesse Kalters an der Vielfältigkeit der künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten wider und entspricht seinem Lebensstils mit breit gefächerten Unternehmungen wie weltweiten Reisen, der Freude an schönen Landschaften, der Liebe zum Tango Argentino und zum Sport. In abstrakten oder halbabstrakten Werken werden die Eindrücke dieser Aktivitäten eingefangen.

Bei der Ausstellung werden Bilder aus den Bereichen Malerei, Holzschnitte und Collagen präsentiert, wobei es sich fast nur um Werke der vergangenen Jahre handelt. Der Künstler ist in der Region bekannt. Er hat bereits mehrfach Ausstellungen im Raum Tuttlingen ausgerichtet, so in der Kreissparkasse, im Gleis Null im Bahnhof, in Räumen der Badenova, im Heimatmuseum in Oberflacht oder im Brennerhof in Immendingen.

Für die Musik bei der Vernissage sorgt Christiane Kalter am Piano mit Werken von Mel Bonis und Claude Debussy.

Der Eintritt ist frei.