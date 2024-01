Anmeldefrist für Glasfaser bis 2. März verlängert

Scheitert möglicherweise die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser in Tuttlingen? Bis jetzt ist die von der Deutschen Glasfaser gesetzte Anmeldequote zu gering. Das ist einer Pressemitteilung der Stadt zu entnehmen. Aus diesem Grund wurde die Frist nun bis zum 2. März verlängert.

Wenn bis zum 20. Januar ein Drittel der Haushalte einen Vorvertrag unterschreibt, wird in großen Teilen Tuttlingens Glasfaser verlegt - so war die Aussage der Deutschen Glasfaser. Mittlerweile ist der Termin verstrichen, ohne dass die Quote erreicht wurde. „Wir bedauern dies sehr“, so Wirtschaftsförderer Martin Wycisk, „zumal das Modell in vielen Städten Deutschlands reibungslos klappt.“ Auch in mehreren kleineren Gemeinden in der Region sei die 33-Prozent-Quote ohne Probleme überschritten worden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die sogenannte „Nachfragebündelung“ läuft jetzt bis zum 2. März. Wer bis dahin einen Vertrag unterschreibt und danach für mindestens zwei Jahre Kunde der Deutschen Glasfaser bleibt, erhält den Anschluss für das schnelle Internet umsonst.

Die telefonische Beratung unter 02861/8133410 beantwortet Fragen zum Thema. Es besteht zudem die Möglichkeit einer persönlichen Beratung an Servicepunkten: Servicemobil Tuttlingen, Markplatz, montags und freitags, 9 bis 13 Uhr; Servicemobil Möhringen, Hechtplatz, mittwochs, 9 bis 12 Uhr; Servicemobil Nendingen, Mühlheimer Straße, donnerstags, 15 bis 18 Uhr.