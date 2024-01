Andreas Schwarz kommt nach Tuttlingen

Volles Programm für Andreas Schwarz: Der Vorsitzende der grünen Landtagsfraktion kommt am Montag, 5. Februar, nach Tuttlingen und trifft sich dort zunächst zu einem Austausch mit der Kreishandwerkerschaft in der Beruflichen Bildungsstätte Tuttlingen BBT. Dies teilt die Pressestelle der Grünen in Tuttlingen und Rottweil mit. Ab 19 Uhr ist dann die Öffentlichkeit eingeladen: In der Stadthalle Tuttlingen wird Andreas Schwarz unter dem Motto „Grün wirkt! Unser Plan für Baden-Württemberg!“ eine Halbzeitbilanz ziehen.

Denn die sei nach Angaben der Partei trotz aller aktuellen Kritik beachtlich: Der Kampf gegen den Klimawandel trägt Früchte, die Zahl der Solaranlagen steigt massiv, über 400 Windräder sind auf dem Weg, bürokratische Hürden werden abgebaut, heißt es in der Mitteilung.

„Unser Weg führt uns in eine klimaneutrale Zukunft, in der Bäume, Wiesen und Fassadengrün den Hitzestress in unseren Städten und Gemeinden reduzieren. Eine Zukunft in der Bildungserfolg und berufliche Perspektiven nicht vom Einkommen der Eltern abhängt und in der Forschung und Integration für eine zukunftsfähige Wirtschaft sorgen“, so die Grünen in ihrer Ankündigung.

Auch in den Bereichen Sicherheit und Bildung hätten die Grünen im Land viel erreicht, heißt es weiter. 11.000 neue Polizisten wurden nach ihren Angaben eingestellt, 1750 neue Stellen in der Justiz geschaffen. Die Landesmittel für Kleinkindbetreuung wurden seit 2011 mehr als verzehnfacht, 1600 zusätzliche Lehrerstellen und 270 Stellen für pädagogische AssistentInnen eingerichtet. Mit der Senkung des passiven Wahlalters auf 16 Jahre und den neuen Bürgerforen ist laut den Grünen die Mitsprache der Bürger verbessert worden, ebenso die Integration von Fachkräften durch zwölf Welcome-Center, die schnellere Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen und viele andere Maßnahmen. Zudem habe die Landesregierung mit jeweils 500 Millionen Euro für die Wohnraumförderung in den Jahren 2023 und 2024 die Fördersumme verzehnfacht und 700 neue Stellen im öffentlichen Gesundheitsdienst geschaffen, behauptet die Partei abschließend.