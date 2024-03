Am 1. Januar 2025 kommt der neue Kirchenbezirk Rottweil

Vertreter der örtlichen Kirchengemeinden haben bei den beiden Bezirkssynoden der Evangelischen Kirchenbezirke Tuttlingen und Sulz über weitere Schritte zur Neuordnung der Kirchenbezirke beraten, nachdem im November 2023 das Fusionsgesetz beschlossen wurden. Ab 1. Januar 2025 gibt es den neuen, großen Kirchenbezirk Rottweil. Die Kirchengemeinden aus den bisher eigenständigen Kirchenbezirken Sulz und Tuttlingen werden jeweils landkreisbezogen neu zugeordnet. Dies ist einer Mitteilung des Dekanatamts zu entnehmen.

Der zukünftige Kirchenbezirk Rottweil wird sich in vier Teilgebiete gliedern. Die bisherigen Synodalen bleiben bis Ende 2025 im Amt, dann wird es Kirchenwahlen geben. In der neuen Bezirkssatzung ist festgelegt, wie viele Vertreter in der Bezirkssynode bald die Entscheidungen für den Kirchenbezirk treffen werden.

Größe und Aufgaben einer Kirchengemeinde entscheiden darüber, wieviel Kirchensteuer jeder Gemeinde zur Verfügung steht. Dabei gibt es entsprechend der Anzahl der Gemeindeglieder jeweils festgelegte Pauschalbeträge. Da dieses System für mache Gemeinden den finanziellen Spielraum verändern kann, wird der Übergang fünf Jahre lang abgefedert, teilt das Dekanatamt weiter mit.

Zuvor verabschiedete die Synode Jürgen Hau als Leiter der Diakonischen Bezirksstelle, Helmut Brand als Kirchenbezirkskantor und Gabi Huber von der Bezirksverwaltung aus ihrer Mitte.

Ein weiteres Thema der Synoden waren die Pfarrpläne. Da sich die Demografie verändert und viele ältere Pfarrerinnen und Pfarrer in den Ruhestand gehen, wird es Lücken geben, die nicht zu schließen sind. Daher bringt der Pfarrplan eine erhebliche Kürzung der Pfarrstellen mit sich. Im Bezirk Tuttlingen mussten die Synodalen daher fast 30 Prozent der Stellen reduzieren.

Unter der Überschrift: „Fakten sind Freunde“ stellte Pfarrer Dewitz einige Ergebnisse der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung vor. In dieser Studie wird deutlich, wie radikal der Wandel in der Sicht auf Kirche und Religion in der Gesellschaft ist. Auffällig ist das hohe Vertrauen, dass der Kirche und noch mehr der Diakonie entgegengebracht wird. Gleichzeitig sind mittlerweile 56 Prozent der Bevölkerung als säkular zu bezeichnen.