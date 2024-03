Tuttlingen

Altersschwache Weide beim „Golem“ wird gefällt

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Eine große Weide in der Nähe des „Golem“ wird in der Osterwoche gefällt. Die Wurzeln des Baums sind laut Mitteilung der Stadt Tuttlingen altersschwach, sodass die Gefahr besteht, dass er in den belebten Uferbereich stürzt.