Alte Rock-Klassiker in neuem Gewand

Helter Skelter rocken am Samstag, 9. März, die Stadthalle Tuttlingen. Die Coverband aus Bayern kommt mit ihrem „Live Classic Rock“ in die Stadt. Besucherinnen und Besucher dürfen sich laut Ankündigung auf die größten Rocksongs aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren freuen. Songs von den Rolling Stones, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Bruce Springsteen, Foreigner und vielen anderen sind zu erleben.

Die siebenköpfige Band steht seit 2013 in schöner Regelmäßigkeit in Tuttlingen auf der Bühne und hat auch hier eine stetig wachsende Fangemeinde, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Das selten unter drei Stunden lange Konzert in der Stadthalle Tuttlingen Konzert beginnt um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr).

2007 gegründet, feierten Helter Skelter 2017 im ausverkauften Circus Krone Bau in München ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum. Die Band hat es sich zum Ziel gemacht, die klassische Rockmusik des vergangenen Jahrhunderts zu bewahren und in die Gegenwart zu katapultieren. „Das Beste vom Besten der Besten“, versprechen Frontmann Peter Schreiner (Gitarre, Gesang), Saxofonistin, Sängerin Andrea Emser und ihre musikalischen Mitstreiter. Den Platz hinterm Mikro übernimmt Alexx Stahl, der seit November 2022 bei Helter Skelter dabei ist, nachdem er davor sechs Jahre Leadsänger von Bonfire war und mit der Band in dieser Zeit fünf Alben veröffentlichte.

Karten für das Konzert gibt es noch bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen im vergünstigten Vorverkauf. Online sind Karten unter www.tuttlinger-hallen.de erhältlich. Sie kosten 33,90 Euro (inklusive Gebühr, Sitz- oder Stehplätze). Ein telefonischer Kartenservice ist unter Telefon 07461/910996 eingerichtet.