Alina Neff wirft Donautal-HSG II zum Überraschungssieg gegen Zizishausen

Wenn die Reserve der HSG Fridingen/Mühlheim in der Landesliga der Frauen nicht einen überraschenden Auswärtssieg beim TSV Zizishausen gefeiert hätte, so wäre es ein schwarzes Handball-Wochenende für die überbezirklich spielenden Teams aus dem Kreis Tuttlingen geworden. In der Oberliga der Frauen unterlag die erste Mannschaft der HSG Fridingen/Mühlheim daheim gegen den SV Hohenacker-Neustadt. Die Herren der HSG Fridingen/Mühlheim fuhren ohne Punkte vom Spiel bei der SU Neckarsulm wieder in die Heimat zurück. Bei der HSG Baar lief im Derby in der Landesliga der Frauen gegen die HSG Rottweil nicht viel zusammen und das Heimspiel ging verdient verloren.

Oberliga Frauen, Abstiegsrunde

HSG Fridingen/Mühlheim - SV Hohenacker-Neustadt 26:31 (13:16). „Da war auf jeden Fall mehr drin“, ärgerte sich HSG-Trainer Klaus Hüppchen nach der Niederlage beim SV Hohenacker-Neustadt. Doch die Dramaturgie des Spiels lief an diesem Tag gegen die Gäste aus dem Donautal - bei der sich vor allem SV-Torhüterin Stefanie Ege zum Albtraum der Donautälerinnen entwickelte. Die Gäste kamen gut in die Begegnung, führten sogar mit 7:4. Doch dann musste die zweite Torhüterin der Gastgeberinnen verletzt ausgewechselt werden. Für sie übernahm eben jene Ege, die den Posten zwischen den Pfosten übernahm. Die Keeperin mit Bundesligaerfahrung spielte sich von Parade zu Parade in die Köpfe der Donautälerinnen. „Irgendwann war sie dann in den Köpfen drin“, resümierte Hüppchen. Fünf vergebene Siebenmeter der HSG unterstrichen, auf welcher Seite das Momentum war.

Trainer Hüppchen nahm bei HSG-Angriffen nun die Torhüterin vom Feld, um mit sieben Feldspielerinnen mehr Druck auszuüben. Der Schuss ging nach hinten los, weil seine Spielerinnen im Spielaufbau und beim Abschluss unsicher und fahrig agierten und die Bälle verloren gingen. Die Folge: SV-Torhüterin Ege netzte selbst viermal ins leerstehende HSG-Tor ein. Gegen Ende reichte es nur noch zur Schadensbegrenzung für die Gäste. „Wir haben dann noch mal Moral gezeigt, was aber nicht gereicht hat, das Spiel zu drehen“, bilanzierte Hüppchen. Der HSG-Trainer verwies zudem auf die schwierige personelle Lage vor dem Spiel. Rebecca Milkau war kurzfristig wegen eines Trauerfalls ausgefallen. Sophie Dreher musste ebenso aushelfen wie auch die reaktivierte Tanja Seiffert. Patricia Rebholz konnte ebenso wie Celia Parlak verletzt nicht auflaufen. „Somit hatten wir ein Team auf dem Feld, das überhaupt nicht eingespielt war. Aber wir haben dazu auch viel zu viele Fehler im Spielaufbau gemacht. Und dann ist an so einem Tag die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man das Spiel nicht gewinnt. Diese taktischen Dinge müssen wir jetzt im Training besprechen und angehen“, analysierte Hüppchen. Ironie des Spiels: Hätten die fünf vergebenen Siebenmeter im Netz gezappelt, hätte die HSG einen Punkt ergattert.

HSG Fridingen/Mühlheim: Jessica Schulz, Josephina Schlenker (2), Hannah Wirth, Sara Schwarz (2), Sophie Dreher, Burcin Özgentürk (2), Tanja Seiffert, Nicole Hess (9/3), Vanessa Fritz (2/1), Mara Schiele (2), Caterina Schwarz (4), Miriam Höfig, Svenja Diesenberger, Anna-Lena Gögelein.

Württembergliga Männer

SU Neckarsulm - HSG Fridingen/Mühlheim 31:26 (13:16). „Der Handball-Gott hat in dieser Saison scheinbar etwas gegen uns. Wir bekommen so viele Steine in den Weg gelegt“, klagte Deniz Parlak, Trainer der HSG Fridingen/Mühlheim, nach der Auswärtsniederlage bei der Sportunion Neckarsulm. Denn neben den zahlreichen Verletzten im Lager der HSG gesellte sich auch Kapitän Moritz Rabus zu den Leistungsträgern, die verletzt ausfielen. Rabus hatte sich am Freitag im Abschlusstraining bei einem Sturz das Schlüsselbein gebrochen. Er fällt den Rest der Saison aus. „Das war ein Schock für die Mannschaft - nicht nur, weil er unser Kapitän ist, sondern auch wichtiger Abwehrspieler und erster Kreisläufer“, sagte Parlak. Auch Daniel Hipp, der sich vor Wochen am Knöchel verletzt hatte, musste wie schon in der Vorwoche nach dem Aufwärmen die Segel streichen. „Wir sind dann mit keinem guten Gefühl zum Spiel gegen Neckarsulm gefahren“, berichtet der HSG-Coach.

Neben der Tatsache, dass der HSG-Coach wieder einmal eine neu zusammengestellte Mannschaft auf die Platte schicken musste, war zudem auch noch der Wurm drin. „Die Möglichkeit war durchaus da, diese zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Aber nicht, wenn wir so ein Spiel abliefern. Wir haben zu viele Fehler produziert, die Chancenausbeute war zu gering. Das waren zu viele verworfene Bälle. Zum Schluss hat uns dann die Kraft und die Konzentration gefehlt“, so Parlak.

Angesichts der Tabellensituation schwört der Trainer sein Team nun auf harte Wochen ein. „Wir sind beim Blick auf die Tabelle nicht auf Rosen gebettet, sondern sind im unteren Drittel unterwegs. Ich hoffe, die Situation schweißt die ganze Mannschaft jetzt noch enger zusammen. Jetzt ist das ganze Team gefragt - Trainer und Spieler. Andere Spieler müssen nun für die verletzten Leistungsträger in die Bresche springen und über sich hinauswachsen. Das kann jetzt auch etwas mit uns machen“, mahnt Parlak zur absoluten Fokussierung. Der nächste Gegner heißt Bönnigheim, der auf Platz vier rangiert.

HSG Fridingen/Mühlheim: David Alber, Matthias Hipp (1), Emilian Merk (3), Mathis Fuchs (4), Benedict Küchler, Yoshua Schlenker (1), Louis Biller (2), Luke Hengelhaupt, Niklas Löhle (3), Daniel Hipp, Simon Moser (4), Lasse Fuchs (8/1).

Landesliga Frauen

HSG Baar - HSG Rottweil 24:29 (13:15). „Wir haben das Spiel absolut verdient verloren. Es war einer dieses Tage, an dem man noch zwei Stunden weiterspielen und trotzdem nicht gewinnen kann“, zog Oliver Ulrich, Trainer der HSG Baar, einen Schlussstrich unter einen „gebrauchten Tag“, der mit einer Heimniederlage im Derby gegen Nachbar HSG Rottweil endete.

„Rottweil hat ein gutes Spiel gemacht, und wir haben einen schlechten Tag erwischt. Rottweil ist eben weit besser, als es der Tabellenstand aussagt. Wir haben dazu ein schlechtes Stellungsspiel gehabt, oft den Zugriff auf die Gegenspielerinnen nicht bekommen und viele falsche Entscheidungen getroffen. Und das hat sich komplett durch die Mannschaft gezogen“, haderte Ulrich mit dem Spiel seiner Mannschaft, hatte die verkorkste Partie einen Tag später aber auch schon abgehakt. „Es war auch nicht alles schlecht, aber wir müssen nun einen Strich unter das Spiel machen und uns neu sammeln und konzentrieren. Das nächste Wochenende ist wieder spielfrei für uns, was bedeutet, dass wir in dieser Rückrunde nicht richtig in den Spielrhythmus finden. Aber das geht eben nur nicht uns so“, sagte Ulrich.

HSG Baar: Anika Sattler, Elisa Voßeler, Finja Messner, Laura Stern (2), Nicole Walter (2), Luisa Köller (3), Larissa Schuler (4/2), Leonie Gerstmann, Lisa Burkard, Laura Kreutter (3), Annkatrin Irion (4), Nina Esslinger (4), Kim Irion (2), Kristin Eberl.

TSV Zizishausen - HSG Fridingen/Mühlheim II 20:21 (11:12). HSG-Trainer Jörg Sasse saß mit einem breiten Grinsen im Gesicht im Mannschaftsbus nach dem überraschenden Sieg in Zizishausen. „Ich habe darauf gehofft, dass es ein David-gegen-Goliath-Erlebnis wird - und so war es!“, freute Sasse sich auch über die Art und Weise des Auswärtssieges, der kurz vor der Schlusssirene noch spannender als das gesamte Spiel war.

„Dieses Mal war es nicht so wie im Hinspiel. Diesmal hat die Kraft gereicht, um das Spiel zu gewinnen. Und jede Spielerin hat für jede Spielerin gespielt, obwohl wir auch wieder einige technische Fehler im Spiel hatten, die Zizishausen clever ausgenutzt hat“, sagte Sasse.

Die hart umkämpfte Partie hätte auch früher ein positives Ende für die Gäste finden können. „Wir hätten den Sack früher zumachen können, so wurde es eben bis zur letzten Sekunde spannend“, flachste Sasse. Denn das Trainergespann um ihn und Stephanie Parlak sah einige vergebene Siebenmeter und weggeworfene Bälle. „Aber die Mädels haben sich gefangen. Und Torhüterin Sabrina Müller hat uns immer wieder im Spiel gehalten“, beschrieb Sasse den Spielverlauf, den seine mannschaft bestimmte.

Und kurz vor Schluss fand der Handball-Krimi seinen Höhepunkt. Eine halbe Minute vor dem Schluss erzielt Melissa Karl den 20:20-Ausgleich für die HSG. Mit der Schlusssirene gelang Alina Neff der 21:20-Siegtreffer. „Die Kleinste auf dem Feld trifft mit einem direkten Freistoß gegen die größte Gegnerin zum Sieg“, jubilierte Sasse. Somit durfte sich Alina Neff als Matchwinnerin feiern lassen. Die Siegesfahrt zurück ins Donautal dürfte entsprechend ausgelassen ausgefallen sein.

HSG Fridingen/Mühlheim II: Sabrina Müller, Fanni Metzinger, Maja Luise Pfeiffer, Melissa Karl (3), Lena Tröger (8), Alina Neff (4), Celine Rotte, Anika Hipp, Judith Bell, Sabine Oswald, Ann-Kathrin Bujtor (2/2), Sophie Dreher (2/1), Sara Schwarz (1), Mara Schiele (1), Luisa Leibinger.