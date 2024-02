Alba Wohnraumgestaltung ehrt beim Betriebsfest seine Jubilare

Alfred Alber hatte seine Tätigkeit 1983 als Auszubildender zum Raumausstatter begonnen. Er war zunächst einige Jahre als Facharbeiter, nach bestandener Raumausstatter-Meisterprüfung in der Polsterei tätig, später kamen die Herstellung der Matratzenkerne und das Ausliefern hinzu. Geschäftsführer Steffen Herrmann überreichte dem Jubilar die Urkunde des Handwerkskammer Konstanz.

Mit einem Präsent bedankte sich die Geschäftsführung bei beiden Jubilaren für ihren Fleiß, Loyalität und Zuverlässigkeit.

In einem kurzen Rückblick auf das Jahr 2023 schweifte Gebhard Herrmann das zurückliegende Jahr 2023: Höhepunkte waren die Teilnahme an der Regio Messe in Meßkirch sowie an der Gesundheitsmesse in Balingen. Mitte des Jahres wurde der Firmenname in die Alba Wohnraumgestaltung umgeändert.

Optimistisch blickte Herrmann in die Zukunft: „Mit einem Auftragspolster für die nächsten Monate starten wir in das Jahr 2024. Durch Messebeteiligungen sowie Info-Sonntage werden wir Besucher auf uns aufmerksam machen und unsere Neuheiten präsentieren.“ Als Weichenstellung für den künftigen Erfolg sieht er eigene Neuentwicklungen im Bereich Sitzmöbeln, Massivholzmöbeln und das neue Schlafsystem ALB-Hybrid, das zum Patent angemeldet wurde und durch das Bundes-Förderprogramm WIPANO gefördert wird.