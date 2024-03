Aktionswoche für Aus- und Weiterbildung

Von 11. bis 16. März findet die Woche der Ausbildung statt. Die Aktionswoche, die gemeinsam von den Partnern der Allianz für Aus- und Weiterbildung initiiert wird, steht unter dem Motto „Zukunft will gelernt sein“. In der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg werden mehrere Veranstaltungen angeboten, heißt es in der Ankündigung.

Einen Bewerbungsmappen-Check gibt es am Montag, 11. März, von 15 bis 16.30 Uhr im Berufsinformationszentrum (BIZ) Rottweil, Marxstraße 12. Erfahrene Berater geben Tipps für eine erfolgversprechende Bewerbung. Die Teilnehmer können dazu ihre Bewerbungsunterlagen mitbringen. Als Zugabe besteht die Möglichkeit, Bewerbungsfotos zu machen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am Dienstag, 12. März, findet von 14 bis 16.30 Uhr im BIZ Villingen, Lantwattenstraße 2, eine Bewerbungswerkstatt mit Speed-Dating statt. Hier gibt es Unterstützung beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen. Beim Speed-Dating können sofort Kontakte mit den anwesenden Arbeitgebern geknüpft werden. Mit dabei sind: IMS Gear, Orthopädie und Vital-Zentrum Piro, Heinrich Taxis Baustoffe Fliesen Haustechnik, der Öschberghof und die Albert-Schweitzer-Schule Villingen. Eine Anmeldung per Mail an: [email protected] ist erforderlich.

Im Tuttlinger Kreismedienzentrum, Mühlenweg 17, beginnt am Donnerstag, 14. März, um 16.30 Uhr eine 90-minütige Infoveranstaltung zur Berufsorientierung für ukrainische Eltern statt. Themen sind das deutsche Ausbildungssystem, Zugangsvoraussetzungen, Anerkennungen und vieles mehr. Anmeldung: [email protected]

Und am Samstag, 16. März, wird von 9.30 bis 11 Uhr zu einem Elternfrühstück mit Messerundgang auf der Messe Jobs For Future, VS-Schwenningen, eingeladen. Treffpunkt ist das Bistro in Halle D 153. Für interessierte Eltern, deren Kinder die Vorentlass- oder Entlassklasse besuchen, werden im Anschluss an einen Impulsvortrag der Berufsberatung über die „Rolle der Eltern im Berufswahlprozess“ geführte Touren über die Messe angeboten. Bei einem gemeinsamen Frühstück besteht zudem die Möglichkeit, sich auszutauschen. Anmeldung: www.wissenswerkstatt-schwarzwald-baar.de/programm/eltern/

