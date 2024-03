Acelga Quintett kommt erstmals nach Tuttlingen

Noch ein Termin steht in der Saison 2023/24 auf dem Konzert-Abo-Spielplan der Stadthalle Tuttlingen: Am Sonntag, 7. April, wartet mit dem Auftritt des Acelga Quintetts ein herausragendes Kammermusikerlebnis mit Werken u.a. von Rossini, Mendelssohn-Bartholdy und Hindemith und einem Ensemble, das das Genre Bläserquintett mit seinem Spiel auf ein neues, begeisternd hohes Niveau hob, auf das Publikum. Karten für den Konzertabend, der um 18 Uhr beginnt, sind im vergünstigten Vorverkauf erhältlich..

Hanna Mangold (Flöte), Sebastian Poyault (Oboe), Julius Kircher (Klarinette), Amanda Kleinbart (Horn) und Antonia Zimmermann (Fagott) lernten sich bereits während des Studiums in renommierten Akademien und Jugendorchestern kennen und entschieden sich bald für eine kontinuierliche kammermusikalische Zusammenarbeit. Seit der Auszeichnung mit einem Stipendium des Deutschen Musikrats 2013 und seinem 3. Platz beim internationalen Musikwettbewerb der ARD 2014 gastiert das Acelga Quintett regelmäßig bei Konzertreihen und Festivals in ganz Deutschland sowie im Ausland und hat sich binnen kurzer Zeit als eines der führenden Quintette seiner Generation etabliert.

In einzigartiger Weise treffen hier solistische Bravour und kammermusikalisches Einfühlungsvermögen aufeinander, heißt es weiter in der Konzertankündigung. Ob bei den Klassikern der Bläserquintett-Literatur, bei Bearbeitungen bekannter Kompositionen oder auch bei echten Raritäten von Frühklassik bis Gegenwart - stets geht es den Musikerinnen und Musikern darum, gemeinsam die dynamische Bandbreite und die Klangfarben der reizvollen Bläserbesetzung bis in die Extreme auszuloten.

In Tuttlingen verzaubern die grandiosen Musiker des deutsch-luxemburgischen Holzbläserquintetts mit einem Programm, das schon einen ersten Vorgeschmack auf eine laue Sommernacht gibt - mit Werken, in denen Komponisten unterschiedlichster Herkunft den Sommer vertonen.

Wer diesen Konzertabend miterleben möchte, bekommt jetzt Karten bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen Rottweil (RW), Schwarzwald-Baar (VS) und Tuttlingen (TUT) im vergünstigten Vorverkauf. Sie sind in drei Preiskategorien ab 23 Euro (inkl. Gebühren) zu haben. Online gibt es Karten unter www.tuttlinger-hallen.de und ein telefonischer Kartenservice ist unter Telefon 07461/910996 eingerichtet.