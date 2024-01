Abgestelltes Auto in der Jetterstraße beschädigt

Ein in der Jetterstraße abgestellter Mercedes der A-Klasse ist im Zeitraum von Samstagabend, 22 Uhr, bis Sonntagvormittag, 11 Uhr, von einem Unbekannten absichtlich beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, trat der Täter mehrfach gegen die Fahrertür und schlug vermutlich mit einer Flasche gegen die hintere, linke Tür des Mercedes. An dem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung und dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Tuttlingen unter Telefon 07461 941-0 entgegen.