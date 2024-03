Tuttlingen

12.000 Euro Schaden nach Unfall

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. (Foto: Roland Weihrauch/dpa )

Rund 12. 000 Euro Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Tuttlingen, der sich am Samstagabend an der Einmündung der Straße „Im Jungen Steigle“ auf die Stockacher Straße ereignet hat.