Evonos ist ein junges Tuttlinger Medizintechnikunternehmen. Gerade mal elf Jahre ist der Hersteller für neurochirurgische Instrumente, Individualimplantate und OP-Leuchten am Markt. Doch während anderen Firmen die wirtschaftliche Lage zusetzt, zeigt bei Evonos die Wachstumskurve steil nach oben. Zwei Zukäufe sollen dazu beitragen, dass das so bleibt.

Wie das Unternehmen mitteilt, hat es kürzlich zwei kleinere Medizintechnikunternehmen übernommen, beides Hersteller von chirurgischen Instrumenten. Schon 2012 kaufte Evonos die Fritz Huber Chirurgische Instrumente GmbH & Co. KG aus Nendingen, 2023 nun die Freyer Instrumente GmbH & Co. KG aus Tuttlingen, die HNO-Instrumente herstellt.

Ähnliche Voraussetzungen

Die Voraussetzungen seien in beiden Fällen ähnlich gewesen, sagt Evonos-Projektleiter Florian Höhnle. Freyer und Huber wurden in den 1950er-Jahren gegründet und hatten jeweils um die zehn Mitarbeiter. Beide Firmeninhaber fanden in der Familie keine Nachfolger, zudem setzten ihn die zunehmenden Dokumentations- und Regulierungspflichten zu. Ein Verkauf bot sich an. Die Mitarbeiter wurden laut Evonos übernommen, auch die Inhaber Fritz Huber und Gerhard Freyer sind weiter für die Firma tätig.

„Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur Zukunft der Medizintechnik in Tuttlingen leisten zu können, indem wir die Tradition und das Know-how dieser Unternehmen bewahren und gleichzeitig die Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit in dieser Branche aufrechterhalten“, wird Ingolf Diez, Geschäftsführer von Evonos, in der Pressemitteilung zitiert.

60 Mitarbeiter in Tuttlingen

Evonos hat etwa 60 Mitarbeiter und seinen Sitz in der Stockacher Straße in Tuttlingen. 2012 wurde es von Ingolf Diez und Rudolf Mans gegründet. Diez ist in der Branche kein Unbekannter: Er hatte 2000 schon den Operationsleuchtenhersteller Simeon gegründet, war dort nach dem Einstieg eines Investors aber ausgestiegen. 2021 verschmolz Evonos mit der Cival Medtech GmbH.

Der Name Evonos steht laut Unternehmen für „evolution of neurosurgery orthopedic and spine“. Entsprechend stark ist vor allem die Neurochirurgie-Sparte aufgestellt. Dort werden die Produkte unter der eigenen Marke vertrieben. Unter anderem sei die USA ein wichtiger Absatzmarkt, sagt Höhnle. „Aber auch unsere OP-Leuchten sind immer mehr gefragt“ – wenngleich die Konkurrenz in der Region groß sei. Insgesamt macht das Unternehmen eigenen Angaben zufolge einen Umsatz von mehr als zehn Millionen Euro jährlich, das Wachstum habe 2022 über 60 Prozent betragen.

Kleinere Firmen werden oft aufgekauft

Wenn es nach Evonos geht, könnten die beiden Zukäufe nicht die einzigen bleiben, sagt Höhnle. Das Unternehmen halte die Augen weiter offen.

Die Voraussetzungen dafür dürften derzeit günstig sein. Gesetze wie die Medizinprodukteverordnung der Europäischen Union und andere Normen machen vor allem kleinen Firmen zu schaffen. Hinzu kommt der Fachkräftemangel. Immer wieder gab es zuletzt deshalb Übernahmen, Branchenverbände wie BVmed oder Medical Mountains sprechen von einem Konzentrations- und Konsolidierungsprozess.