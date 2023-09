Zwei große Grundstücke mit jeweils etwa 3000 Quadratmetern sind im Neubaugebiet Thiergarten nun vergeben. Eine Investmentfirma will dort gemeinsam mit dem Projektentwickler Hoffnungsträger Mehrfamilienhäuser bauen. Der Tuttlinger Gemeinderat stimmte dem Vorhaben kürzlich zu ‐ allerdings mit einigen Gegenstimmen.

Es geht um die Baufelder E und F in Thiergarten. Sie liegen jeweils mittig in den Flächen links und rechts der Balinger Straße, die für das neue Baugebiet erschlossen wurden. Besonders viel Interesse gab es daran nicht ‐ vor allem, weil 70 Prozent der Wohnungen, die dort entstehen, geförderter Wohnraum sein sollen. Sie können nur mit Wohnberechtigungsschein gemietet werden, und der wiederum wird nach Einkommensgrenzen vergeben.

Diskussion kommt zu spät

Weil sich eine Diskussion darüber entzündet hatte, wie viel sozialen Wohnraum ein Neubaugebiet vertrage, war die Vorlage im Juli zunächst abgesetzt worden. Dabei seien die Kriterien wie jene 70 Prozent vor der Ausschreibung für die Baufelder festgelegt und vom Gemeinderat beschlossen worden, stellte Oberbürgermeister Michael Beck nun in der September-Sitzung klar ‐ auch wenn Herbert Spägele (FDP) es gar nicht glauben konnte. Deshalb seien die Grundstücke für 300 Euro pro Quadratmeter verkauft worden, andere in Thiergarten kosten 340 Euro, ergänzte Baudezernent Florian Steinbrenner.

Michael Seiberlich (CDU) fand, dass in die Diskussion „ein falscher Zungenschlag“ reingekommen sei. „Menschen, die einen Wohnberechtigungsschein haben, sind keineswegs Asoziale.“ Nach Angaben der Stadtverwaltung bekommen Alleinstehende und Paare bei einem Brutto-Jahreseinkommen von 55.200 Euro einen Wohnberechtigungsschein, für eine vierköpfige Familie liegt die Grenze bei 73.250 Euro.

Zu wenige Parkplätze?

Woran sich andere Räte störten: der Stellplatzschlüssel von 0,75 für das Vorhaben ‐ also weniger als ein Parkplatz pro Wohnung. Der Verzicht aufs Auto möge in Großstädten wie Berlin funktionieren, sagte Joachim Klüppel (CDU). In Kleinstädten wie Tuttlingen sei es dagegen klar, „dass in jeder Wohnung mindestens ein Auto verfügbar sein muss“.

Auch diese Kritik kam aber zu spät: Der Stellplatzschlüssel sei ebenfalls Teil der Ausschreibung gewesen, sagte Steinbrenner. Der Investor habe stattdessen wie gefordert ein Mobilitätskonzept vorgelegt. Nachträglich könne man die Kriterien nun nicht mehr ändern. Er warb für das Projekt: „Das ist geförderter Wohnraum in einer Qualität, von dem wir noch nicht so viel haben in Tuttlingen.“

Bei acht Gegenstimmen und vier Enthaltungen stimmte der Gemeinderat schließlich dem Verkauf der Grundstücke an die Institutional Investment Partners GmbH auf Frankfurt zu. Sie arbeitet mit der Stiftung Hoffnungsträger aus Leonberg zusammen.

Stiftung baut Hoffnungshäuser

Die Stiftung hat sich nach eigenen Angaben dem Ziel verschrieben, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Sie hat schon mehrere Wohnhäuser gebaut ‐ sogenannte „Hoffnungshäuser“. Unter anderem stehen sie in Leonberg, Konstanz, Calw oder Schwäbisch Gmünd. Alle haben einen integrativen Ansatz. In den Häusern sollen geflüchtete oder sozial benachteiligte Menschen gemeinsam mit gut situierten Familien, Paaren und Alleinstehenden leben. Das Vorhaben in Thiergarten ist nach einem Haus in Mühlacker das zweite, das in Zusammenarbeit mit der Institutional Investment Partners GmbH entstehen soll.

In Tuttlingen gab es bereits im Mai 2022 einen Vorstoß, so ein Hoffnungshaus an anderer Stelle zu bauen. Stiftungsvertreter Thomas Röhm stellte damals ein Vorhaben für die Brunnenstraße vor. Plan war es, dort ein Mehrfamilienhaus kombiniert mit einem Kindergarten zu bauen, weil der Kindergarten in der Brunnenstraße ohnehin neu gebaut und erweitert werden soll.

Projekt schwankt

Allerdings: „Die Baukosten und Zinsen haben sich so entwickelt, dass wir das Vorhaben momentan so nicht umsetzen können“, sagte Röhm auf Nachfrage. Auch Anforderungen an die Kita und das Parken seien „Parameter, die das Projekt ins Schwanken gebracht haben“. Er sei nun auf der Suche nach Investoren oder Partnern, „die wir ins Boot holen können“.

