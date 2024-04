Zwei Mal HSG Fridingen/Mühlheim, zwei Mal Auswärts-Niederlage

Zwei Spiele auf Augenhöhe, aber dennoch zwei Niederlagen für die beiden HSG-Teams: Fridingen/Mühlheim II und III mussten sich am Wochenende geschlagen geben.

Bezirksliga Männer

HK Ostdorf/Geislingen - HSG Fridingen/Mühlheim II 39:33 (18:16). Für den Gastgeber ging es um den Anschluss an die vorderen Plätze, für die Gäste um den Abstieg. Somit begann eine unterhaltsame erste Hälfte in der sich die beiden Mannschaften nichts schenkten. In Hälfte zwei legte die Abwehr der Gastgeber richtig los und man kam im Angriff zu einfachen Toren. Gegen Ende betrieben die Gäste noch etwas Ergebniskosmetik. Beste Torschützen: Heim: Jannik Walter 11/4, Jan Alexander Riccobono 10, Gast: Vincent Pfeiffer 9.

Männer Kreisliga A

TV Hechingen - HSG Hossingen-Meßstetten 2 30:29 (16:13). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase wurden die Hechinger stärker und sie konnten sich beim 15:11 erstmals mit fünf Toren absetzen Sie gaben die Führung nun nicht mehr aus der Hand und sahen beim 23:17 bereits wie der sichere Sieger aus. Doch die Gäste kämpften sich heran und schafften den Ausgleich zum 29:29. Elf Sekunden vor Spielende gelang dem TVH aber der vielumjubelte Siegtreffer. Der Sieg brachte den Anschluss an das hintere Mittelfeld und neue Hoffnung auf den Klassenerhalt. Beste Torschützen: Heim: Patrick Lenz 10/5, Gast: Luca Moosmann 11/4.

Männer Kreisliga B

HC Frittlingen-Balgheim-Neufra II - HSG Fridingen/Mühlheim III 28:27 (14:12). Es war von Beginn an ein Spiel auf Augenhöhe. Die Führung wechselte ständig und teilweise konnte sich eine Mannschaft mit vier Toren absetzen. Doch es kam immer wieder zum Ausgleich und so blieb es bis zum 27;27 spannend. In der letzten Sekunde sicherte sich der HC dann aber den Sieg. Dadurch tauschten die Mannschaften die Plätze und der HC ist nun Zweiter. Beste Torschützen: Heim: Jakob Benne 8/1, Gast: Christian Scheunemann 7.