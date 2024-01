Zwei Männer bei Schlägerei in einer Bar verletzt

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am frühen Montagmorgen, gegen 0.45 Uhr, in einer Bar in der Schaffhauser Straße Ecke Gartenstraße zwischen vier Männern zugetragen hat, sind laut Polizeibericht zwei Männer im Alter von 20 und 51 Jahren durch Schläge und einer davon möglicherweise auch mit einem Messer verletzt worden. Gegen die beiden anderen Männer im Alter von 40 und 45 Jahren hat die Polizei Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und den bislang unbekannten Hintergründen der Tat eingeleitet. Drei der Beteiligten standen teils erheblich unter alkoholischer Beeinflussung. Die beiden Verletzten mussten in der Tuttlinger Klinik ärztlich behandelt werden.