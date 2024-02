Zwei Jahre Krieg: So geht es Ukrainern in Tuttlingen

Eigentlich würden sie gern zurück in die Ukraine, sagen Alla Kompanets und Svetlana Litvinova. „Aber es ist einfach zu gefährlich.“ Am 24. Februar jährt sich der Beginn des Kriegs, der Angriff Russlands auf die Ukraine, zum zweiten Mal. Ein Ende der Kämpfe ist nicht ins Sicht.

Seit knapp zwei Jahren sind die beiden Ukrainerinnen in Tuttlingen. Alla Kompanets ist bei ihrer Tochter Maryna Ederle untergekommen, die schon 2013 nach Deutschland kam. Litvinova konnte zwei Monate lang bei einer Familie in Trossingen wohnen, inzwischen haben sie und ihr Sohn Pavlo eine Wohnung in der Möhringer Vorstadt gefunden, ihr Mann lebt weiter in Kiew.

Deutsch lernen ist die Priorität

Sie lernen Deutsch und machen gute Fortschritte, lobt ihre Deutschlehrerin Gianne Ziegler-Wörz im Gespräch mit den beiden. Aber noch ist es für sie schwierig, ihre Berufe in Deutschland auszuüben. Kompanets ist Buchhalterin, Litvinova Musiklehrerin. „Musiktheorie auf Deutsch erklären - puh“, sagt sie.

Am Freitag sind die Frauen gemeinsam mit vielen anderen Ukrainerinnen und Ukrainern auf dem Tuttlinger Marktplatz zusammengekommen, um an den Kriegsbeginn zu erinnern und den Toten zu gedenken. Oberbürgermeister Michael Beck teilt sich das Mikrofon mit Übersetzerin Yuliia Horuschko.

Zwei Jahre nach Kriegsbeginn in der Ukraine im Austausch auf dem Tuttlinger Marktplatz. Maryna Ederle, ihre Mutter Alla Kompanets, Deutschlehrerin Gianne Ziegler-Wörz, Pavlo und Svetlana Litvinova. (Foto: Dorothea Hecht )

Krieg wird zum Alltagsgeschehen

Nach zwei Jahren Kriegsgeschehen sei eine Gewöhnung eingetreten, sagt Beck. Der Krieg sei für diejenigen, die weit weg davon seien, alltäglich geworden. „Aber nicht für Sie“, sagt er. „Sie wissen nicht, ob Ihre Ehemänner und Väter lebend zurückkommen.“

Deshalb dürfe der Krieg nicht in Vergessenheit geraten. „Es ist kein simpler Konflikt zwischen zwei Ländern“, sagt Beck. Jederzeit müsse man damit rechnen, dass Russland weitere Staaten angreife, so der OB. Seine Skrupellosigkeit habe Russlands Präsident Putin mehrfach unter Beweis gestellt.

560 Ukrainerinnen und Ukrainer sind laut Beck in der Stadt Tuttlingen seit Kriegsbeginn gemeldet, zu Spitzenzeiten waren es sogar 1000. „Sie sind bei uns willkommen“, betont Beck. Er freue sich, dass das Zusammenleben in der Stadt ruhig laufe, unauffällig.

Dennoch: Integration ist ein langer Weg, das stellen die beiden Ukrainerinnen Kompanets und Litvinova immer wieder fest. Aber sie bekommen viel Hilfe, beteuern sie. „Wir sind wirklich dankbar - vielen Dank an die Deutschen.“