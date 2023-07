Zwei Absolventen erreichen die Note 1,2

Insgesamt 74 Auszubildende der Tuttlinger Ferdinand–von–Steinbeis–Schule haben nach zwei– sowie dreijähriger Ausbildungszeit am theoretischen Teil der Gesellen– und Facharbeiterprüfung teilgenommen.

Laut Mitteilung der Bildungseinrichung erhielten 17 von ihnen eine Belobigung, zwölf wurden mit einem Preis ausgezeichnet. Mit einem Notenschnitt von 1,2 sind Jonas Scherer, Bad Dürrheim (Elektroniker für Automatisierungstechnik — Industrie, Chiron Group SE, Tuttlingen) und Paul Schneider–Strittmatter, Tuttlingen (Elektroniker — Energie– und Gebäudetechnik — Handwerk, Kefer Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Seitingen–Oberflacht) die besten Auszubildenden an der Ferdinand–von–Steinbeis–Schule.

Zu Beginn der feierlichen Zeugnisausgabe konnten die Schulleiterin Susanne Galla und der Abteilungsleiter Michael Schuler sich bei den Ausbildern und den Lehrern für deren Unterstützung auf dem Weg zu einer erfolgreichen Gesellen– bzw. Facharbeiterprüfung bedanken. Sie wünschten den glücklichen Absolventen*innen für die Zukunft viel Erfolg, verbunden mit dem Hinweis der Weiterbildung an der Ferdinand–von–Steinbeisschule.

Für sieben Friseurinnen und Friseure endete die Berufsschulzeit nach drei Jahren, für 26 Maschinen– und Anlagenführerinnen und -führern sowie zwölf Umschülerinnen und Schüler zum/zur Chirurgiemechaniker/-innen nach zwei Jahren mit der gewerblichen Abschlussprüfung.

Am ersten Tag der dreitägigen Prüfung wurde in den allgemeinbildenden Fächern geprüft. Am zweiten und dritten Tag stand die Berufstheorie mit projektbezogenen Aufgaben im Mittelpunkt. Nach diesem fachtheoretischen Teil der Facharbeiter– und Gesellenprüfung folgen nun die praktischen Prüfungen vor den Prüfungsausschüssen der Kammern.

Die überdurchschnittlichen Leistungen mit einem Zeugnisdurchschnitt bis 1,79 wurden mit einem Preis (P) ausgezeichnet. Ein Lob (L) erhielt man mit einem Durchschnitt bis 2,29:

Chirurgiemechaniker*in:

Klasse M3CM1 (Klassenlehrer: Uwe Rentschler): Aaron Barthelmes (L), Emmingen–Liptingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Marvin Klaiber (L), Deißlingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Lea Müller, Meßkirch (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Enna Olujic, Stuttgart (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Jane Sibenlist, Rust (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen).

Klasse M3CM2/T (Klassenlehrer Ulrich Manz): Robin Clauß, Ulm (Ulrich GmbH & Co. KG, Ulm); Kevin Heigele (L), Beimerstetten (Ulrich GmbH & Co. KG, Ulm); Simon Jetter (P), Tuttlingen (Karl Leibinger Medizintechnik GmbH & Co. KG, Mühlheim); Ibrahim Kinik, Tuttlingen (BBT, Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Florian Ladurner, Tuttlingen (BBT, Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Nikolai Lansky, Albstadt (BBT, Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Sylvie Liegeon, Neuhausen (BBT, Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Julianna Mecserik, Tuttlingen (BBT, Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Giuseppe Medulla Freddoso (BBT, Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Mohamad Mohamad, Villingen–Schwenningen (BBT, Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Christian Pachur, Neuhausen ob Eck (BBT, Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Lukas Emanuel Raible (P), Neuhausen (Admedes GmbH, Pforzheim); Brigitte–Christine Sandorhazi (P), Tuttlingen (BBT, Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Tobias Scheller, Tuttlingen (BBT, Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Andreea Toderic, Tuttlingen (BBT, Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen); Khaled Wafamand, Blumberg (BBT, Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH, Tuttlingen).

Werkzeugmechaniker*in:

Klasse M3WZ1 (Klassenlehrer Martin Vogel): Ilayda Canayakin (L), Fridingen (Hammerwerk Fridingen GmbH, Fridingen).

Klasse M3WZ2 (Klassenlehrer Marco Trautner): Elvis Friesen (L), Trossingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Jermey Friesen (L), Trossingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Jasmin Ribler (L), Emmingen–Liptingen (Aesculap AG, Tuttlingen); David Schwarz (P), Tengen (Aesculap AG, Tuttlingen); Elisa Stivala (L), Tuttlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Matheo Süss (L), Aldingen (Aesculap AG, Tuttlingen).

Industriemechaniker*in:

Klasse M3IM1 (Klassenlehrer Norbert Ewinger): Jakob Luis Aumann (P), Volkertshausen (Chiron Group SE, Tuttlingen); Florian Junt (P), Tuttlingen (Paul Leibinger GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Lukas Sauter (L), Mühlheim (Chiron Group SE, Tuttlingen); John Vanna Ty, Balgheim (Konrad Merkt GmbH, Spaichingen).

Industrieelektriker*in — Betriebstechnik:

Klasse E2BT (Klassenlehrer Jörg Gühring): Elisabeth Korb, Villingen–Schwenningen (DB Netz AG, Freiburg).

Kraftfahrzeugmechatroniker*in (Personenkraftwagen):

Klasse R3PW/T (Klassenlehrer Dieter Holzenthaler): Cody Hoglund, Tuttlingen (Autohaus Schaz, Neuhausen); Luka Reker (L), Emmingen–Liptingen (Autohaus Ladurner GmbH, Tuttlingen).

Elektroniker für Automatisierungstechnik (Industrie):

Klasse E3AT (Klassenlehrer Dirk Krause): Jannik Müller (P), Dautmergen (Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim); Jonas Scherer (P), Bad Dürrheim (Chiron Group SE, Tuttlingen).

Elektroniker*in — Energie– und Gebäudetechnik (Handwerk):

Klasse E3EG/T (Klassenlehrer Meriyem Stingel): Markus Mahalek (L), Spaichingen (Hans Strom Elektrotechnik GmbH, Spaichingen); Paul Schneider–Strittmatter (P), Tuttlingen (Kefer Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Seitingen–Oberflacht); Justin Stolz, Geisingen (Bernhard Vögele Elektro GmbH, Immendingen).

Elektroniker für Betriebstechnik:

Klasse E3BT (Klassenlehrer Jörg Gühring): Maurice Maxim Schröter (P), Immendingen (Netzte BW GmbH, Tuttlingen).

Friseure:

Klasse K3FR (Klassenlehrer Maida Holzenthaler): Omran Al Kfairi, Aldingen (Friseursalon Gold Cut, Rottweil); Anita Bullaku, Tuttlingen (Friseursalon Staudacher, Tuttlingen); Lidia Caruso, Rottweil (Friseursalon De Luca Hair, Trossingen); Konstantina Gyftaki, Tuttlingen (Friseursalon Margit Beden, Fridingen); Lisa Pergande (L), Mühlheim (Friseursalon De Luca Hair, Trossingen); Carmela Redavid (L), Gosheim (Friseursalon Stile Grazia, Spaichingen); Rasoul Tajik Mohammadi, Tuttlingen (Hairlounge Marina Probst, Immendingen).

Maschinen– und Anlagenführer*in:

Klasse M2AF1 (Klassenlehrer Natalie Schon): Abdelhady Aboshmeis, Tuttlingen (Binder GmbH, Tuttlingen); Almutasemballah Alhaji, Geisingen (Pajunk GmbH, Geisingen); Modou Lamin Badjie, Tuttlingen (Karl Storz SE & Co. KG, Tuttlingen); Marius Bitzer, Tuttlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Gharbi Chicho, Tuttlingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Ahmet Dollci, Geisingen (Pajunk GmbH, Geisingen); Jennifer Glökler (L), Geislingen (Beiharz GmbH & Co. KG, Vöhringen); Jessica Hunger, Immendingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Chanon Jampada, Blumberg (Tenneco, Blumberg); Marvin Kamper, Tuttlingen (Binder GmbH, Tuttlingen); Tobias Maier, Tuttlingen (add’n solutions GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Justus Schmid, Tuttlingen (Binder GmbH, Tuttlingen); Niklas Trick (L), Geisingen (Pajunk GmbH, Geisingen); Antonio Tscherter (P), Tuttlingen (Binder GmbH, Tuttlingen); Dominique Wendland, Fridingen (Aesculap AG, Tuttlingen); Marco Wolf, Villingen–Schwenningen (Heppler GmbH CNC Technik, Spaichingen).

Klasse M2AF2 (Klassenlehrer Hubert Grimm): Zryan Star Ahmed, Wehingen (Heuberg GmbH, Renquishausen); Ramazan Arli (P), Tuttlingen (Stryker GmbH & Co. KG, Tuttlingen); Manuel Drzyzga, Villingen–Schwenningen (ABVS Aluminium Werke GmbH, Villingen–Schwenningen); Johannes Frey, Villingen–Schwenningen (Schlenker Federn GmbH, Villlingen–Schwenningen); Erion Hyseni, Tuttlingen (VHW Metallpresswerk GmbH, Spaichingen); Nico Kondratowa, Villingen–Schwenningen (L. Schaible GmbH & Co. KG, Villingen–Schwenningen); Jan Daniel Lelonek, Villingen–Schwenningen (ORCA KBS Zerspanungstechnik GmbH & Co. KG, Villingen–Schwenningen); David–Narcis Lucaciu, Trossingen (VHW Metallpresswerk GmbH, Spaichingen); Matias Alejando Selonke (L), Villingen–Schwenningen (Schlenker Federn GmbH, Villingen–Schwenningen); Guled Yusuf Gelle, Villingen–Schwenningen (Schlenker Federn GmbH, Villingen–Schwenningen).