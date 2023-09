Die Sperrung der Landstraße nach Nendingen, die Probleme der Kommunen durch die starke Zuwanderung, Ansprüche bei der Ganztagsbetreuung und die Krankenhausstrukturreform: Bei einem kommunalpolitischen Austausch mit dem Vorsitzenden der CDU–Landtagsfraktion, Manuel Hagel, ging es im Landratsamt um konkrete Probleme und Wünsche an die Landesregierung.

Eine Vollsperrung ist keine Alternative, eine Behelfsbrücke sehr wohl. Manuel Hagel

Der in Ehingen wohnende Manuel Hagel tourt derzeit durch verschiedenen Landkreise Baden–Württembergs. Am Freitag war Tuttlingen an der Reihe. Sein Ziel: Politik soll „nicht nur in der Schlagzeile passieren“, sondern sich an den Sorgen und Problemen der Menschen im Land ausrichten. Mit Landrat Stefan Bär, den Kreis–Bürgermeistern und Ortsvorstehern stand deshalb am Freitagvormittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine gemeinsame Gesprächsrunde an, der im Anschluss ein Pressegespräch folgte.

Geplante Sperrung der L277

Hagel wurde zugleich mit einem Problem konfrontiert, das Teile der Bevölkerung derzeit in Atem hält: die bevorstehende Sperrung der Landstraße zwischen Tuttlingen und Nendingen. „Eine Vollsperrung ist keine Alternative, eine Behelfsbrücke sehr wohl“, bezog der CDU–Mann Stellung.

Sollte es tatsächlich zur Behelfsbrücke kommen, wolle er sich für eine faire Kostenaufteilung zwischen dem Land und der Region einsetzen. Denn: Billig wird eine Behelfsbrücke nicht werden, wie Landrat Bär anklingen ließ. Konkrete Zahlen gäbe es noch nicht, aber im Oktober solle die Variante Behelfsbrücke öffentlich in den Gremien vorgestellt werden.

Belastung der Kommunen durch Zuwanderung

Ein weiteres Thema, über das mit Hagel gesprochen wurde, ist die zunehmend schwierigere Situation für den Landkreis und die Kommunen bezüglich Asylbewerbern und Kriegsvertriebenen. 2500 Menschen hat der Landkreis Tuttlingen seit März 2022 aufgenommen — rund 2000 ukrainische Kriegsvertriebene und rund 500 Asylbewerber.

Auch die Aufnahmebereitschaft der Menschen geht spürbar zu Ende, die Stimmung in der Bevölkerung kippt. Stefan Bär

Derzeit sind es rund 65 Personen, die jeden Monat neu in den Landkreis kommen — sie stammen vor allem aus Syrien, Afghanistan, Afrika und Osteuropa.

Die Stimmung kippt

„Wir stoßen zunehmend an unsere Grenzen und finden kaum noch Möglichkeiten, Asylbewerber unterzubringen. Auch die Aufnahmebereitschaft der Menschen geht spürbar zu Ende, die Stimmung in der Bevölkerung kippt“, bilanziert der Landrat. Dazu kommt die Belastung der kommunalen Haushalte.

Auch für Hagel steht fest, dass Baden–Württemberg und seine Kommunen mit den aktuellen Flüchtlingszahlen an die Belastungsgrenze kommen. Alles weitere gefährde den sozialen Frieden, so der CDU–Landtags–Chef. „Wir sind auf diesen Zuzug nicht vorbereitet“, sagt er. Die Bundesregierung müsse dringend die Geldleistungen an europäisches Mittelmaß anpassen, lautet einer seiner Ansätze. So sei das Leistungsniveau in Deutschland schlichtweg zu hoch.

Schwierigkeiten mit der Ganztagsbetreuung

Auch die Schwierigkeiten für die Kommunen, die sich durch den Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung an Grundschulen ergeben, war Thema. Wie Susanne Irion, Bürgermeisterin von Trossingen und Kreisverbandsvorsitzende des Gemeindetags Baden–Württemberg, ausführte, seine viele Kommunen „finanziell und personell nicht in der Lage, diese Rechtsansprüche umzusetzen“. Zumal seien etliche Fragen der Umsetzung nach wie vor nicht geklärt.

Sorgen bezüglich der Krankenhausreform

Auch die geplante Krankenhausreform bereitet in Tuttlingen Sorgen. Dabei geht es dem Landkreis vor allem um finanzielle Hilfen, aber auch um Planungssicherheit und um eine Entbürokratisierung. „Die Krankenhausreform ist in vielen Punkten noch nicht zu Ende gedacht“, so Bär.